Le qualifiche destinate a cambiare (parzialmente) formato a partire dal campionato 2026: nelle fasi eliminatorie verranno tagliati 6 piloti (e non cinque come avviene ora). Non uno stravolgimento ma una 'correzione' alla luce dell'ingresso di un nuovo team in griglia, Cadillac. In attesa dell'ufficialità, che dovrebbe arrivare con l’approvazione del nuovo regolamento sportivo, qui esaminamo i dettagli di quello che, a ben guardare, è un ritorno al passato. Il Mondiale nel frattempo è in Texas: tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW



