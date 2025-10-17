F1, nuove qualifiche dal Mondiale 2026: come cambiano le regole per Q1 e Q2NUOVA STAGIONE
Le qualifiche destinate a cambiare (parzialmente) formato a partire dal campionato 2026: nelle fasi eliminatorie verranno tagliati 6 piloti (e non cinque come avviene ora). Non uno stravolgimento ma una 'correzione' alla luce dell'ingresso di un nuovo team in griglia, Cadillac. In attesa dell'ufficialità, che dovrebbe arrivare con l’approvazione del nuovo regolamento sportivo, qui esaminamo i dettagli di quello che, a ben guardare, è un ritorno al passato. Il Mondiale nel frattempo è in Texas: tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
11 TEAM IN GRIGLIA NEL 2026, CAMBIANO LE QUALIFICHE
Con l'ingresso di Cadillac nel Mondiale, dal 2026 saranno 11 i team sulla griglia di partenza di F1; una delle prime conseguenze porterà a cambiamenti nel format delle qualifiche. Una correzione che riguarderà le vetture che passeranno il taglo nel Q1 e nel Q2 (le prime due sessioni delle qualifiche. In attesa dell'ufficialtà, che dovrebbe arrivare con l'approvazione del nuovo regolamento sportivo, ecco come e cosa cambierà.
COSA CAMBIERA' RISPETTO AD OGGI: IL NUOVO FORMATO
La struttura delle qualifiche resterà sostanzialmente invariata con i 3 round eliminatori (Q1, Q2 e Q3). A cambiare, come detto, saranno invece le prime due sessioni: nel Q1 e nel Q2 non saranno più 5 le vetture eliminate, ma 6.
COSA NON CAMBIERA' RISPETTO AD OGGI
La modifica è necessaria per mantenere intatto il numero di piloti che passeranno al Q3, ultima e decisiva fase delle qualifiche per assegnare la pole position e dove a contendersela saranno sempre in 10.
IL NUOVO FORMAT DELLE QUALIFICHE E' UN RITORNO AL PASSATO
Il nuovo format delle qualifiche non è una novità assoluta per la Formula 1. Una struttura analoga fu utilizzata nel 2016, un campionato che contemplava 11 squadre al via. Allora, però, l’eliminazione avveniva nel corso della sessione invece che alla fine (eliminazione a cronometro, in tempo reale). Il format poi cambiò nuovamente con l'uscita del team Manor dal Mondiale.
RICAPITOLAMO: VECCHIO E NUOVO FORMAT DELLE QUALIFICHE A CONFRONTO
L'attuale formato delle qualifiche:
- Eliminazione solo al termine della sessione (Q1 e Q2).
- 5 i piloti eliminati nel Q1, altrettanti nel Q2.
- 10 piloti che accedono al Q3.
- Q3: giro veloce da centrare in un periodo di 12'.
Il nuovo formato delle qualifiche dal 2026:
- Eliminazione solo al termine della sessione (Q1 e Q2).
- 5 i piloti eliminati nel Q1, altrettanti nel Q2.
- 10 piloti che accedono al Q3.
- Q3: giro veloce da centrare in un periodo di 12'.