Quattordicesima pole in carriera per Norris, che scatterà davanti a tutti a Città del Messico per provare ad accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra e leader del Mondiale Piastri (senza podio da tre gare...). Lando non vince dal 3 agosto (Ungheria) e non ha mai tagliato per primo il traguardo all'Hermanos Rodriguez. Alle sue spalle le Ferrari di Leclerc e Hamilton a caccia della prima vittoria stagionale (esclusa la Sprint in Cina di Lewis. Qui l'analisi completa della griglia, fila per fila. Gara stasera alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW



