F1, GP Messico: l'analisi della griglia di partenza, fila per fila

FILA PER FILA

Michele Merlino

Introduzione

Quattordicesima pole in carriera per Norris, che scatterà davanti a tutti a Città del Messico per provare ad accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra e leader del Mondiale Piastri (senza podio da tre gare...). Lando non vince dal 3 agosto (Ungheria) e non ha mai tagliato per primo il traguardo all'Hermanos Rodriguez. Alle sue spalle le Ferrari di Leclerc e Hamilton a caccia della prima vittoria stagionale (esclusa la Sprint in Cina di Lewis. Qui l'analisi completa della griglia, fila per fila. Gara stasera alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW
 

PRIMA FILA - 1) LANDO NORRIS (McLaren) pole position in 1:15.586

  • 14^ pole in carriera (5^ quest'anno, 1^ nel GP di Messico) eguaglia Alberto Ascari, Rubens Barrichello, James Hunt, Ronnie Peterson, al 24° posto di tutti i tempi.
  •  Primo pilota nella storia che ottiene le sue prime 14 pole in 14 circuiti diversi.
  • 9° poleman in 10 qualifiche disputate qui dal rientro del Messico in calendario.
  • 18° poleman in 25 qualifiche in Messico.
  • 26^ prima fila in carriera (11^ quest'anno, 1^ nel GP di Messico) eguaglia Alberto Ascari, Juan Pablo Montoya, al 31° posto di tutti i tempi.

2) CHARLES LECLERC (Ferrari)

  • 43^ prima fila in Carriera (5^ quest'anno, 3^ nel GP di Messico
  • Sempre a punti in Messico, due podi: 3° l’anno scorso e due anni fa.
  • Più di un anno senza vittorie (20 ottobre 2024, Austin).

SECONDA FILA - 3) LEWIS HAMILTON (Ferrari)

  • Miglior risultato con la Ferrari.
  • 5-15 in qualifica contro Leclerc.
  • Due Ferrari nei primi 3 in griglia per la prima volta da Baku 2024 (Leclerc in pole, Sainz 3°).
  • Sta vivendo il suo digiuno più lungo di podi: 21 GP.

4) GEORGE RUSSELL (Mercedes)

  • 18-2 in qualifica contro Antonelli.
  • Ha mancato i punti quest’anno solo a Monaco

 

TERZA FILA - 5) MAX VERSTAPPEN (Red Bull)

  • Peggior risultato dall’Ungheria (8°). Da allora si era sempre qualificato nei primi 3, conquistando 3 pole nelle ultime 4 qualifiche.
  • Peggior risultato in Messico dall’8° posto 10 anni fa, all’esordio in questa pista con la Toro Rosso.
  • Questo è il primo circuito in cui Verstappen può vincere 6 volte. Solo Senna, Schumacher ed Hamilton hanno vinto 6 o più GP in un circuito.

6) KIMI ANTONELLI (Mercedes)

  • Primo italiano nelle prime 3 file in Messico dal 1992 (Patrese 2° con la Williams).
  • 2-18 in qualifica contro Russell: lo ha battuto a Miami e Baku.
  • 0-19 nei GP contro Russell.

QUARTA FILA - 7) OSCAR PIASTRI (McLaren)

  • Dalla pole di Zandvoort (e grande Slam nel weekend), non ha più centrato una prima fila.
  • Un solo podio partendo 7° o peggio (23 volte): da 7° a 2° in Austria l’anno scorso.
  • GP consecutivi senza podio: nei primi 16 GP dell’anno aveva mancato solo 2 volte il podio, infilando una sequenza di 8 podi dalla Cina alla Spagna

8) ISACK HADJAR (RB Team)

  • 19 GP e 1 podio finora per il pilota della Racing Bulls
  • Dal suo primo podio in Olanda ha messo a segno solo 2 punti.

QUINTA FILA - 9) OLIVER BEARMAN (Haas)

  • Per la prima volta in carriera infila 3 qualifiche nella top-10 (9°, 8°, 9°).

10) YUKI TSUNODA (Red Bull)

  • Al traguardo solo nel ‘23: 12°. Ritirato per incidente negli altri 3 GP corsi qui.

SESTA FILA - 11) ESTEBAN OCON (Haas)

  • 175 GP, 1 vittoria, 4 podi

12) CARLOS SAINZ (Williams) *

  • * penalizzato di 5 posizioni ad Austin
  • Pole e vittoria l’anno scorso, le ultime a tutt’oggi.

 

SETTIMA FILA - 13) NICO HULKENBERG (Stake F1 Team Kick Sauber)

  • 245 GP, 1 pole, 2 prime file, 1 podi

14) FERNANDO ALONSO (Aston Martin)

  • 32-0 contro Stroll in qualifica (non in griglia) da Ungheria 2024 in poi, seconda sequenza di tutti i tempi. La sequenza record assoluta è di 33 GP, Max Verstappen da Monaco ‘23 a Baku ‘24 contro Perez.
  • 8-0 in qualifica qui contro i compagni di team.

OTTAVA FILA - 15) LIAM LAWSON (RB Team)

  • Il plota neozelandese arriva al suo 31° GP

16) GABRIEL BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber)

  • Arriva il GP numero 20 per il brasilano in F1

NONA FILA - 17) ALEXANDER ALBON (Williams)

  • 123 GP, 2 podi

18) PIERRE GASLY (Alpine)

  • 172 GP, 1 prime file, 1 vittoria, 5 podi.

DECIMA FILA - 19) LANCE STROLL (Aston Martin)

  • 184 GP, 1 pole, 2 prime file, 3 podi

20) FRANCO COLAPINTO (Alpine)

  • Arriva il suo 22° GP nella massima categoria

