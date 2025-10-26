F1, GP Messico: l'analisi della griglia di partenza, fila per filaFILA PER FILA
Introduzione
Quattordicesima pole in carriera per Norris, che scatterà davanti a tutti a Città del Messico per provare ad accorciare ulteriormente in classifica dal compagno di squadra e leader del Mondiale Piastri (senza podio da tre gare...). Lando non vince dal 3 agosto (Ungheria) e non ha mai tagliato per primo il traguardo all'Hermanos Rodriguez. Alle sue spalle le Ferrari di Leclerc e Hamilton a caccia della prima vittoria stagionale (esclusa la Sprint in Cina di Lewis. Qui l'analisi completa della griglia, fila per fila. Gara stasera alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
PRIMA FILA - 1) LANDO NORRIS (McLaren) pole position in 1:15.586
- 14^ pole in carriera (5^ quest'anno, 1^ nel GP di Messico) eguaglia Alberto Ascari, Rubens Barrichello, James Hunt, Ronnie Peterson, al 24° posto di tutti i tempi.
- Primo pilota nella storia che ottiene le sue prime 14 pole in 14 circuiti diversi.
- 9° poleman in 10 qualifiche disputate qui dal rientro del Messico in calendario.
- 18° poleman in 25 qualifiche in Messico.
- 26^ prima fila in carriera (11^ quest'anno, 1^ nel GP di Messico) eguaglia Alberto Ascari, Juan Pablo Montoya, al 31° posto di tutti i tempi.
2) CHARLES LECLERC (Ferrari)
- 43^ prima fila in Carriera (5^ quest'anno, 3^ nel GP di Messico
- Sempre a punti in Messico, due podi: 3° l’anno scorso e due anni fa.
- Più di un anno senza vittorie (20 ottobre 2024, Austin).
SECONDA FILA - 3) LEWIS HAMILTON (Ferrari)
- Miglior risultato con la Ferrari.
- 5-15 in qualifica contro Leclerc.
- Due Ferrari nei primi 3 in griglia per la prima volta da Baku 2024 (Leclerc in pole, Sainz 3°).
- Sta vivendo il suo digiuno più lungo di podi: 21 GP.
4) GEORGE RUSSELL (Mercedes)
- 18-2 in qualifica contro Antonelli.
- Ha mancato i punti quest’anno solo a Monaco
TERZA FILA - 5) MAX VERSTAPPEN (Red Bull)
- Peggior risultato dall’Ungheria (8°). Da allora si era sempre qualificato nei primi 3, conquistando 3 pole nelle ultime 4 qualifiche.
- Peggior risultato in Messico dall’8° posto 10 anni fa, all’esordio in questa pista con la Toro Rosso.
- Questo è il primo circuito in cui Verstappen può vincere 6 volte. Solo Senna, Schumacher ed Hamilton hanno vinto 6 o più GP in un circuito.
6) KIMI ANTONELLI (Mercedes)
- Primo italiano nelle prime 3 file in Messico dal 1992 (Patrese 2° con la Williams).
- 2-18 in qualifica contro Russell: lo ha battuto a Miami e Baku.
- 0-19 nei GP contro Russell.
QUARTA FILA - 7) OSCAR PIASTRI (McLaren)
- Dalla pole di Zandvoort (e grande Slam nel weekend), non ha più centrato una prima fila.
- Un solo podio partendo 7° o peggio (23 volte): da 7° a 2° in Austria l’anno scorso.
- GP consecutivi senza podio: nei primi 16 GP dell’anno aveva mancato solo 2 volte il podio, infilando una sequenza di 8 podi dalla Cina alla Spagna
8) ISACK HADJAR (RB Team)
- 19 GP e 1 podio finora per il pilota della Racing Bulls
- Dal suo primo podio in Olanda ha messo a segno solo 2 punti.
QUINTA FILA - 9) OLIVER BEARMAN (Haas)
- Per la prima volta in carriera infila 3 qualifiche nella top-10 (9°, 8°, 9°).
10) YUKI TSUNODA (Red Bull)
- Al traguardo solo nel ‘23: 12°. Ritirato per incidente negli altri 3 GP corsi qui.
SESTA FILA - 11) ESTEBAN OCON (Haas)
- 175 GP, 1 vittoria, 4 podi
12) CARLOS SAINZ (Williams) *
- * penalizzato di 5 posizioni ad Austin
- Pole e vittoria l’anno scorso, le ultime a tutt’oggi.
SETTIMA FILA - 13) NICO HULKENBERG (Stake F1 Team Kick Sauber)
- 245 GP, 1 pole, 2 prime file, 1 podi
14) FERNANDO ALONSO (Aston Martin)
- 32-0 contro Stroll in qualifica (non in griglia) da Ungheria 2024 in poi, seconda sequenza di tutti i tempi. La sequenza record assoluta è di 33 GP, Max Verstappen da Monaco ‘23 a Baku ‘24 contro Perez.
- 8-0 in qualifica qui contro i compagni di team.
OTTAVA FILA - 15) LIAM LAWSON (RB Team)
- Il plota neozelandese arriva al suo 31° GP
16) GABRIEL BORTOLETO (Stake F1 Team Kick Sauber)
- Arriva il GP numero 20 per il brasilano in F1
NONA FILA - 17) ALEXANDER ALBON (Williams)
- 123 GP, 2 podi
18) PIERRE GASLY (Alpine)
- 172 GP, 1 prime file, 1 vittoria, 5 podi.
DECIMA FILA - 19) LANCE STROLL (Aston Martin)
- 184 GP, 1 pole, 2 prime file, 3 podi
20) FRANCO COLAPINTO (Alpine)
- Arriva il suo 22° GP nella massima categoria
