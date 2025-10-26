F1, GP Messico: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione in grigliaPRECEDENTI
Introduzione
Davanti a tutti parte Norris (McLaren), ma cosa dicono i precedenti al 'Rodriguez' di Città del Messico? Considerando anche le gare corse fino al 1992, quasi la metà, 11 su 24, sono state vinte dalla pole position, ma negli ultimi 7 GP qualcosa è cambiato. La gara è live alle 21 su Sky e in streaming su NOW
Dati a cura di Michele Merlino
Quello che devi sapere
NORRIS IN POLE A CITTA' DEL MESSICO, MA QUANTO CONTA QUI?
- Alle 21 il via del GP del Messico, ventesima prova del Mondiale 2025. C'è Norris in pole position per giocarsi importanti chance di rimonta sul leader del Mondiale e compagno di squadra Piastri. Ma quanto conta all'Autodromo Rodriguez partire davanti a tutti?
- Considerando anche le gare corse fino al 1992, quasi la metà, 11 su 24, sono state vinte dalla pole, ma negli ultimi 7 GP (dal ’17) il poleman ha vinto solo 2 volte su 7 (Verstappen nel ’22 e Sainz l’anno scorso).
- Solo una gara è stata vinta qui da un pilota che partiva oltre la seconda fila: quella del 1990 (Prost: 13° in griglia).
11 LE VITTORIE DALLA PRIMA POSIZIONE
- Sainz su Ferrari è l'ultimo precedente del 2024
pubblicità
4 LE VITTORIE DALLA SECONDA POSIZONE IN GRIGLIA
- Verstappen su Red Bull è l'ultimo precedente del 2018
6 LE VITTORIE DALLA TERZA POSIZONE N GRIGLIA
- Verstappen su Red Bull è l'ultimo precedente del 2023
pubblicità
4 LE VITTORE DALLA SECONDA POSIZIONE IN GRIGLA
- Berger su Benetton BMW è l'ultimo precedente nel 1986
1 VITTORIA DALLA TREDICESIMA POSIZONE IN GRIGLIA
- Prost su Ferrari è l'unico precedente del 1990
pubblicità