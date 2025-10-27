F1, la volata per il titolo Mondiale tra Norris, Piastri e Verstappen: la situazione4 GP AL TERMINE
Introduzione
Quattro weekend al termine di un Mondiale di F1 che, dopo la vittoria di Norris a Città del Messico ha nel britannico il suo nuovo leader. Piastri ora è secondo, Verstappen è ancora in ballo (anche se le possibilità di rimonta si riducono). Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano quattro GP e due Sprint Race alla fine della stagione. La F1 torna n pista nel fine settimana del 9 novembre: il GP Brasile è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
IL MONDIALE HA UN NUOVO LEADER: LANDO NORRIS
- Lando Norris domina il GP del Messico con la sua McLaren e diventa nuovo leader del Mondiale con i suoi 357 punti. Una rincorsa al vertice che si è concretizzata al termine di un weekend perfetto all'Hermanos Roddriguez e di una gara dove, scattato dalla pole, la sua vittoria non è mai stata in discussione per 71 giri. E ora? Lando da cacciatore diventa preda e deve difendere un esiguo vantaggio su Piastri (5° in Messico) e un tesoretto più corposo su Verstappen (3° in Messico) quando mancano 4 GP e 2 Sprint Race alla fine del Mondiale. E nel weekend dal 7 al 9 novembre si va in Brasile. Sarà lo snodo decisivo?
VOLATA PER IL TITOLO, PRO E CONTRO PER NORRIS
- I PRO. Chi è in testa non può non essere il favorito, ma la sensazione è che Lando abbia compiuto un passo importante, uno switch anche dal punto di vista della concentrazione, tale da portarlo in vetta
- Il momento di appannamento di Piastri. Da Baku a Città del Messico non è più la micidiale macchina da punti che avevamo imparato a conoscere.
- Il team: la compattezza mostrata da McLaren e la capacità di uscire da una fase critica (seppur breve) sono una garanzia di tranquillità per la volata al titolo. E questo vale sia per Norris che per Piastri.
NORRIS ORA NON PUO' PIU' SBAGLIARE
- I CONTRO. Messa la freccia su Piastri, ora Norris è atteso dal compito più difficile: restare al comando finché l'aritmetica o l'ultima bandiera a scacchi lo imporranno. Non ci sono alternative. E le fragilità mostrate in passato saranno davvero superate?
- Piastri non è diventato improvvisamente un brocco, sia chiaro. E allora, come accaduto al compagno, anche lui potrebbe rialzare la testa. E se torna il vecchio Oscar...
- E poi lui, Super Max Verstappen: è entrato in 'modalità rimonta e non è ancora uscito. Certo, le possibilità di completare la sua missione si sono ridotte, ma l'olandese è e resta un allarme da tener presente per i Papaya.
LA CLASSIFICA E I DISTACCHI: NORRIS A +1 SU PIASTRI, VERSTAPPEN...
A quattro weekend dal termine, il campionato resta aperto. Dopo il Messico, questa è la classifica (con i relativi distacchi) dei prim tre.
- Norris 357 punti
- Piastri 356 punti
- Verstappen 321 punti
I dstacchi:
- Piastri a -1 punto dal primo posto
- Verstappen a -36 punti dal primo posto
RNCORSA VERSTAPPEN: L'AVVICNAMENTO A PIASTRI DALL'OLANDA AD OGGI
Senza girarci troppo attorno, chi non è un tifoso della McLaren sta sicuramente sperando che il Mondiale possa promettere scintille fino all'ultima bandiera a scacchi e che la rincorsa di Verstappen possa regalare ancora spettacolo. Dall'Olanda a Città del Messico, intanto, la 'missione rimonta' di Max sta procedendo e ha riaperto la corsa a un titolo ploti che sembrava un affare per sole Papaya. Da Zandvoort al Messico, così ha ridotto il vantaggio sul leader del Mondiale:
- Zandvoort, era di + 104 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Monza, era di + 94 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Baku, era di + 69 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Singapore, era di + 63 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Austin, + 40 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Messico, +36 punti di vantaggio di Norris su Max
- Totale punti guadagnati: 68
IL CALENDARO DELLA VOLATA FNALE E I PUNTI A DISPOSIZIONE
Alla fine del Mondiale mancano cinque appuntamenti: 4 GP e ancora 2 Sprint:
- GP Brasile (7-9 novembre). Weekend con la Sprint
- GP Las Vegas (20-22 novembre)
- GP Qatar (28-30 novembre). Weekend con la Sprint
- GP Abu Dhabi (5-7 dicembre).
Punti a disposizione:
- 100 punti considerando il solo primo posto nei quattro GP rimanenti. Ma è chiaro che in base all'andamento delle gare i calcoli andranno fatti tenendo conto del complessivo sistema di punteggio (senza dmenticare variabili come, per esempio, ritiri o situazioni analoghe in cui potrebbero incappare i pretendenti al titolo).
- 16 punti per le due Sprint Race.
DOVE PUO' ESSERE DECISO IL MONDIALE?
Complicato dare una risposta, pur essendosi ridotto il numero degli eventi a disposizione. Ma di sicuro il prossimo appuntamento in Brasile, vista anche la presenza della Sprint Race, potrebbe rappresentare la svolta decisiva. Qui lo scorso anno la pole andò a Norris, ma la vittoria se l'aggiudicò Verstappen. Quanto basta per alimentare suggestioni in un Mondiale dalle tante emozioni.