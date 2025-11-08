Offerte Sky
F1, GP Brasile: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione in griglia

Introduzione

Lando Norris si prende la pole position in Brasile davanti a Kimi Antonelli e a Charles Leclerc. Ma quanto conta davvero per la vittoria partire davanti a tutti su questa pista? Ecco che cosa dicono i numeri. Gara LIVE domenica alle 18 su Sky e in streaming su NOW

 

Quello che devi sapere

Quanto conta partire in pole in Brasile

  • Andiamo dritti al punto: la pole, o comunque la prima fila, è importantissima. A diverlo sono i numeri: ben 30 gare su 41 sono state vinte dalle prime due posizioni, divise in 17 vittorie dalla pole e 13 dalla seconda posizione in griglia. Numeri che fanno ben sperare Lando Norris e Kimi Antonelli in vista di domenica.

Nessuna vittoria per chi è partito quarto o settimo

  • Nessuno ha mai vinto partendo dalla quarta e settima posizione. Due caselle, dunque, che al momento non faranno tanto felici i piloti in questione, ovvero Piastri e Lawson che scatteranno rispettivamente quarto e settimo nella gara di domenica. 

E c'è pure chi ha vinto partendo 17°…

  • Ma parliamo di un fenomeno come Max Verstappen. L'olandese, infatti, lo scorso anno fu protagonista di una straordinaria rimonta, in un GP caratterizzato dalla pioggia. Scattato in 17^ posizione, Verstappen li superò tutti e vinse la gara che lo avvicinò sempre di più al titolo, poi vinto nel fine settimana di Las Vegas. E anche questo weekend l'olandese sarà chiamato a una grande rimonta, in quanto scatterà 16°.

La sola vittoria dalla diciassettesima posizione

  • Posizione in griglia: 17
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Verstappen 2024

La sola vittoria dalla decima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 10
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Hamilton 2021

La sola vittoria dall'ottava posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 8
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Fisichella 2003

Le tre vittorie dalla sesta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 6
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Prost 1990

La sola vittoria dalla quinta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 5
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Coulthard 2001

Le quattro vittorie dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 4
  • Ultima volta: Russell 2022

Le tredici vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 13
  • Ultima volta: Vettel 2017

Le diciassette vittorie dalla prima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 17
  • Ultima volta: Verstappen 2023

