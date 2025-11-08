F1, GP Brasile: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione in grigliagp brasile
Introduzione
Lando Norris si prende la pole position in Brasile davanti a Kimi Antonelli e a Charles Leclerc. Ma quanto conta davvero per la vittoria partire davanti a tutti su questa pista? Ecco che cosa dicono i numeri. Gara LIVE domenica alle 18 su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto conta partire in pole in Brasile
- Andiamo dritti al punto: la pole, o comunque la prima fila, è importantissima. A diverlo sono i numeri: ben 30 gare su 41 sono state vinte dalle prime due posizioni, divise in 17 vittorie dalla pole e 13 dalla seconda posizione in griglia. Numeri che fanno ben sperare Lando Norris e Kimi Antonelli in vista di domenica.
Nessuna vittoria per chi è partito quarto o settimo
- Nessuno ha mai vinto partendo dalla quarta e settima posizione. Due caselle, dunque, che al momento non faranno tanto felici i piloti in questione, ovvero Piastri e Lawson che scatteranno rispettivamente quarto e settimo nella gara di domenica.
E c'è pure chi ha vinto partendo 17°…
- Ma parliamo di un fenomeno come Max Verstappen. L'olandese, infatti, lo scorso anno fu protagonista di una straordinaria rimonta, in un GP caratterizzato dalla pioggia. Scattato in 17^ posizione, Verstappen li superò tutti e vinse la gara che lo avvicinò sempre di più al titolo, poi vinto nel fine settimana di Las Vegas. E anche questo weekend l'olandese sarà chiamato a una grande rimonta, in quanto scatterà 16°.
La sola vittoria dalla diciassettesima posizione
- Posizione in griglia: 17
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Verstappen 2024
La sola vittoria dalla decima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 10
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Hamilton 2021
La sola vittoria dall'ottava posizione in griglia
- Posizione in griglia: 8
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Fisichella 2003
Le tre vittorie dalla sesta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 6
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Prost 1990
La sola vittoria dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Coulthard 2001
Le quattro vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 4
- Ultima volta: Russell 2022
Le tredici vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 13
- Ultima volta: Vettel 2017
Le diciassette vittorie dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 17
- Ultima volta: Verstappen 2023
