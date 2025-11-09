Introduzione

Max Verstappen scatterà dalla 16^ posizione nel GP del Brasile e, così come lo scorso anno (in cui partì 17° e vinse la gara), sarà chiamato a una grande rimonta. Ma quella di Max del 2024 non è stata l'unica rimonta vista qui a Interlagos. Diamo uno sguardo in vista della Gara, da seguire oggi alle 18 su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA