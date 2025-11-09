F1, GP Brasile: le più grandi rimonte a Interlagosgp brasile
Introduzione
Max Verstappen scatterà dalla 16^ posizione nel GP del Brasile e, così come lo scorso anno (in cui partì 17° e vinse la gara), sarà chiamato a una grande rimonta. Ma quella di Max del 2024 non è stata l'unica rimonta vista qui a Interlagos. Diamo uno sguardo in vista della Gara, da seguire oggi alle 18 su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Tutti in Brasile!
- Tutto è pronto per chiudere il fine settimana in Brasile con la gara, in programma alle ore 18 e in diretta su Sky e in streaming su NOW. L'attenzione è chiaramente rivolta alla sfida per il Mondiale piloti, con Lando Norris che scatterà dalla pole position mentre il suo rivale e compagno di squadra Piastri quarto. Ancora più defilato Verstappen, che sarà costretto alla rimonta in quanto partirà 16°. Ma non è la prima volta che Max è costretto a recuperare sulla pista di Interlagos...
Di seguito le rimonte più grandi viste al GP del Brasile
La rimonta di Carlos Sainz
- Oltre a Verstappen, c'è un altro uomo che è stato grande protagonista della rimonta in Brasile: Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, ai tempi in McLaren, chiuse al terzo posto in classifica nella gara di Interlagos nel 2019, dopo esser scattato dalla 20^ posizione. Una rimonta incredibile, caratterizzata da una buona forza della vettura e anche da un po' di fortuna, ovvero la penalità di Hamilton che lasciò così il terzo posto a Sainz. Per lo spagnolo arrivò in questo modo il primo podio in carriera in Formula 1.
La rimonta di Verstappen
- E siamo a un altro tipo di rimonta. Questa addirittura vincente con Max Verstappen. Lo scorso anno, l'olandese è stato protagonista di una straordinaria prova di forza, in una gara caratterizzata dalla pioggia. Partito 17°, Max mise in mostra tutto il suo talento e tornò a vincere un GP 10 gare dopo l'ultima volta. Un successo che a tutti gli effetti permise poi al pilota Red Bull di avere il primo match point per il titolo già nella gara successiva a Las Vegas. E sappiamo tutto poi come andò a finire...
