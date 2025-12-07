Formula 1, tutti i GP vinti da Lando Norris con la McLaren nel Mondiale 2025IL BILANCIO
Introduzione
Sette vittorie, due Sprint Race e una grande rimonta. È stata un'annata incredibile per Lando Norris, nuovo campione del mondo di Formula 1. Dal primo successo in stagione in Australia all'ultimo a Interlagos: riavvolgiamo il nastro e riviviamo qui tutte le volte che Norris è arrivato alla bandiera a scacchi davanti a tutti
Quello che devi sapere
GP Australia, 16 marzo
- Dopo essersi preso una super pole position nella giornata di sabato, nella gara di Melbourne Norris in partenza tiene la posizione sul possibile attacco di Piastri (all'interno) e di Verstappen (all'esterno). Situazione che resta invariata fino all'arrivo improvviso della pioggia. Norris rischia tanto e, così come il suo compagno di squadra, va lungo ma riesce subito a rientrare in pista e a mantenere la prima posizione, mentre Piastri resta piantato per un po' sull'erba (chiuderà nono). Momento determinante per portare a casa il primo GP dell'anno davanti a Max Verstappen e George Russell.
15203200ap
GP Monaco, 25 maggio
- Con un super bloccaggio Norris tiene la prima posizione (da cui è scattato dopo la pole nella giornata di sabato). Da quel momento, non c’è storia. Grande gestione del britannico che sulla pista di Monte-Carlo torna a vincere nella gara lunga sette GP dopo il fine settimana in Australia.
-
pubblicità
GP Austria, 29 giugno
- Norris torna a vincere a seguito del ritiro in Canada, ed è ancora show con Piastri. Nella gara di Spielberg, infatti, non manca lo spettacolo che vede protagonisti i due piloti della McLaren: Piastri riesce a superare Norris, che è però molto abile a riprendersi la prima posizione e il successo che gli permette di restare in scia al compagno di squadra per la lotta al Mondiale piloti. 7^ vittoria in carriera (3^ quest'anno, 1^ nel GP di Austria) per Lando.
GP Gran Bretagna, 6 luglio
- Altra gara, altra sfida. Ma questa volta su una pista davvero speciale per Norris, che a casa sua vince il GP di Silverstone. Altra doppietta McLaren, con Lando che approfitta anche dei 10 secondi di penalità dati a Piastri per infrazione in regime di safety car.
pubblicità
GP Ungheria, 3 agosto
- Norris entra ancora di più nella storia della McLaren vincendo la gara in Ungheria, l'ultima tappa prima della pausa estiva. Il pilota McLaren si ferma una sola volta ai box e riesce a chiudere davanti al compagno di squadra Piastri e a George Russell. Per la McLaren si tratta della 200^ vittoria in Formula 1. Prima della sosta, Norris chiude con cinque gare vinte e 275 punti in classifica (contro i 284 di Piastri).
GP Messico, 26 ottobre
- Dopo 5 GP senza vittoria, ma in cui ha sempre fatto meglio del suo compagno di squadra, Norris torna a vincere in F1 e lo fa in Messico. Gara dominata e tappa fondamentale per le sorti del Mondiale, in quanto Norris si prende la prima piazza nella classifica piloti. 10^ vittoria in carriera (6^ quest'anno, 1^ nel GP di Messico) per Lando, che saluta Città del Messico con un punto di vantaggio su Piastri in classifica.
pubblicità
GP Brasile, 9 novembre
- Nell'ultima parte di stagione Norris è praticamente perfetto: non sbaglia più nulla e, grazie anche alle difficoltà di Piastri, allunga sul Mondiale dominando a Interlagos. Sul podio con Lando anche Antonelli e Verstappen.
Le vittorie nelle Sprint
- Miami (corsa il 3 maggio)
- Brasile (corsa l'8 novembre)
pubblicità