Introduzione
Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri. È questo il trio che ha tenuto in vita il Mondiale piloti 2025 di Formula 1 fino all'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, in cui Lando ha vinto il suo primo titolo iridato in carriera. Ecco il rapporto fra i tre piloti, tra le 'Papaya Rules' e la presunta sudditanza del neo campione del mondo nei confronti di Max, ovvero colui a cui ha strappato lo scettro
Quello che devi sapere
Lando Norris campione del mondo ad Abu Dhabi
- Lando Norris ha conquistato il campionato del mondo piloti per la prima volta in carriera
- Lo ha fatto nell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi
- Norris ha respinto gli assalti del compagno Oscar Piastri e di Max Verstappen, a cui ha strappato il titolo
- Ma come è stato il rapporto di questi piloti nel corso della stagione?
Formula 1 2024: United States GP
Lando-Oscar e le 'Papaya rules'...
- Le 'Papaya rules' erano venute alla ribalta nel 2024, quando in McLaren si era cominciato a calcolare ogni punto per la rimonta nel Costruttori su Red Bull e Ferrari (poi vinto all'ultimo GP sulla Rossa) e nel Mondiale piloti per la caccia a Verstappen
- "Giocare duri e puliti", "il team prima di tutto": questi in sintesi i principi voluti da Brown e Stella, applicati anche in questo 2025
SINGAPORE FORMULA ONE
Oscar parte forte, poi lo 'sgarbo'...
- Norris e Piastri hanno un'astronave a disposizione al via: non mancano le sportellate e gli incidenti (Norris in Canada), ma i due dividono spesso le prime due posizioni del podio. E i sorrisi non mancano, almeno fino a Monza...
Max domina a Monza. Ma arriva l'ordine di scuderia in McLaren
- Verstappen domina il weekend di Monza, ma a fare clamore è quello che accade alle sue spalle
- Un ordine di scuderia dal box McLaren impone infatti a Oscar Piastri di restituire la 2^ posizione al compagno Lando Norris, che era andato lunto a un pit-stop
E Verstappen ironizza: "Per un pit-stop lento?"
- L’olandese, saputo di quanto accaduto tra i due piloti della McLaren, non ha fatto mancare un suo commentato ironico via radio: "Ah ah ah! Solo perché ha avuto un pit stop lento?"
Max e Lando, amici e... nemici
- Verstappen e Norris si sono ritrovati per il secondo anno consecutivo a lottare per il titolo mondiale
- Lo scorso anno Max aveva demolito il tentativo di rimonta del britannico, seppur a bordo di una McLaren già dominante, riuscendo a vincere ogni battaglia psicologica
- Anche in questa stagione Verstappen si è confermato la 'criptonite' di Norris, il quale però ha gestito da perfetto calcolatore il rientro del quattro volte campione del mondo. E questa volta a spuntarla è stato lui...
Norris, la prima volta con il sorriso
- E Lando che rapporto ha avuto con se stesso?
- Norris è sempre stato molto critico verso le sue prestazioni, alzando l'asticella e mettendosi tanta pressione
- Dopo l'estate, quando il Mondiale dopo l'Olanda sembrava perso, il britannico è rinato sia dal punto di vista tecnico che da quello psicologico
- Lando ha meritato la vittoria anche per la sua crescita mentale...e per aver dominato due ossi durissimi come Verstappen e Piastri
