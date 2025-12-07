F1, Norris campione del mondo: la rimonta su Piastri nella classifica pilotiDUELLO PAPAYA
Lando Norris è il nuovo campione del mondo di Formula 1 dopo il Gran Premio di Abu Dhabi. Il britannico vince così il lungo testa a testa con Oscar Piastri (crollato nel finale di stagone), che ha visto poi anche l'ingresso di Max Verstappen e una splendida volata a tre fino al GP di Yas Marina. Ma come è nata questa rimonta da parte di Lando? Qui tutti i dettagli
Il distacco di inizio stagione
- E pensare che la stagione era partita decisamente meglio per Norris. Il britannico ha infatti vinto la prima gara in Australia conquistando subito 25 punti, a discapito dei soli 2 presi da Piastri (nono). Il vantaggio iniziale di Norris sul suo compagno di squadra è stato dunque di 23 punti, ma è poi sceso sempre di più fino ai soli 3 in Bahrain (quarta gara dell'anno). A pesare in quella parte di stagione sono stati i 32 punti conquistati da Piastri in Cina (weekend in cui c’è stata la Sprint), a differenza dei 19 di Norris.
Quando Norris ha definitivamente perso il primo posto
- Ve lo diciamo subito: dopo il weekend in Arabia Saudita (quinta gara dell'anno), in cui Piastri ha vinto e aggiunto 25 punti, mentre Norris 12 per via del quarto posto al traguardo. Con questi risultati, l'australiano si è preso la leadership del Mondiale salendo a 99 punti, ben 10 in più rispetto al suo compagno di squadra Norris.
Il vantaggio più grande avuto da Piastri
- Nella prima parte di stagione, e anche dopo la pausa estiva, Piastri ha sempre mantenuto la leadership del Mondiale su Lando Norris, con un vantaggio che è aumentato fino a 34 punti dopo il GP d'Olanda, in cui l'australiano ha chiuso davanti a tutti conquistando 25 punti, mentre Norris è stato costretto al ritiro per un problema di affidabilità sulla sua vettura.
Il recupero di Norris
- Da quel GP, però, è partita la rimonta di Norris. In Italia si è portato a -31 punti, poi a -25, -22 ed è arrivato al post GP Usa con -14 punti. Un distacco che si è ridotto sempre di più e che ha visto Norris guadagnare sul compagno di squadra per ben cinque Gran Premi consecutivi. Fino ad arrivare in Messico: Norris vince la gara dominando dall'inizio alla fine, mentre Piastri chiude quinto. Sorpasso compiuto: a quattro gare dalla fine, Norris è il nuovo leader del Mondiale ma con un solo punto di vantaggio su Piastri.
La vittoria del Mondiale di Norris
- Come detto, dopo il Messico Norris si è preso la testa della classifica davanti a Oscar Piastri. E non ha sbagliato più niente, aumentando il suo vantaggio con la vittoria in Brasile (sia nella Sprint che in gara). A Las Vegas, invece, la sorprendente squalifica per lui e per il compagno di squadra Piastri, con Lando che spreca il primo match point a disposizione in Qatar. Ma non il secondo ad Abu Dhabi, diventando campione del mondo nell'ultima gara dell'anno.
