Max ci ha provato, anche se non è bastato. Da Zandvoort è infatti partita un'autentica rimonta da parte del pilota Red Bull, che si è portato prima dell'ultima gara dell'anno, in cui Norris ha vinto ufficialmente il titolo piloti, a soli 12 punti. Di seguito la straordinaria rimonta (seppure non è servita) fatta da Verstappen:

Zandvoort , era di + 104 punti il vantaggio di Piastri su Max

, era di + 104 punti il vantaggio di Piastri su Max Monza , era di +94 punti il vantaggio di Piastri su Max

, era di +94 punti il vantaggio di Piastri su Max Baku , era di +69 punti il vantaggio di Piastri su Max

, era di +69 punti il vantaggio di Piastri su Max Singapore , era di +63 punti il vantaggio di Piastri su Max

, era di +63 punti il vantaggio di Piastri su Max Austin , era di +40 punti il vantaggio di Piastri su Max

, era di +40 punti il vantaggio di Piastri su Max Messico , era di +36 punti il vantaggio di Norris su Max

, era di +36 punti il vantaggio di Norris su Max Brasile , era di +49 punti il vantaggio di Norris su Max

, era di +49 punti il vantaggio di Norris su Max Las Vegas , era di +24 punti il vantaggio di Norris su Max

, era di +24 punti il vantaggio di Norris su Max Qatar , era di +12 il vantaggio di Norris su Max

, era di +12 il vantaggio di Norris su Max Abu Dhabi, è di +2 il vantaggio di Norris su Max

Totale punti guadagnati: 104

2248909658