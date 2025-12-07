F1, Norris batte Verstappen e Piastri: la volata verso il titolo mondiale 2025la gestione
Introduzione
Lando Norris è campione del mondo di Formula 1. Al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, il pilota britannico mette le mani sul titolo vincendo la volata finale con Verstappen e il suo compagno di squadra Piastri. Ma dove Norris ha fatto la differenza? Vediamolo insieme
NORRIS CAMPIONE, LO SPECIALE
Quello che devi sapere
Norris campione
- Il secondo match point è stato quello buono: Lando Norris è campione del mondo! Il pilota inglese vince il Mondiale di Formula 1 2025 al termine del GP di Abu Dhabi, ultima gara dell'anno. Per Lando si tratta del suo primo Mondiale nel Circus, che arriva alla sua settima stagione con la McLaren (unico team con il quale ha corso dal 2019, anno del suo esordio in F1). Ma dove Norris ha fatto la differenza per chiudere nella classifica piloti davanti a tutti, tenendo testa agli attacchi sia di Verstappen che di Piastri? Scopriamolo.
Volata per il titolo, come Norris è diventato campione del mondo
- La stagione di Norris, ma così come in parte quella di Piastri, si può dividere in due parti: all'inizio Lando ha fatto più fatica (se così possiamo dire considerando comunque lo strapotere della McLaren) rispetto al compagno di squadra Piastri, che sembrava esser leader indiscusso del Mondiale. Dopo la pausa estiva, però, il rendimento di Oscar è iniziato un po' a calare, mentre Norris è stato ancora più costante. Il tutto senza dimenticare Verstappen, che ha accorciato dai due piloti McLaren nella classifica piloti. Ma Norris non ha sbagliato niente e con un grande finale di stagione si è preso la leadership e il suo primo titolo in F1.
L'avvicinamento di Verstappen al leader del Mondiale
Max ci ha provato, anche se non è bastato. Da Zandvoort è infatti partita un'autentica rimonta da parte del pilota Red Bull, che si è portato prima dell'ultima gara dell'anno, in cui Norris ha vinto ufficialmente il titolo piloti, a soli 12 punti. Di seguito la straordinaria rimonta (seppure non è servita) fatta da Verstappen:
- Zandvoort, era di + 104 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Monza, era di +94 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Baku, era di +69 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Singapore, era di +63 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Austin, era di +40 punti il vantaggio di Piastri su Max
- Messico, era di +36 punti il vantaggio di Norris su Max
- Brasile, era di +49 punti il vantaggio di Norris su Max
- Las Vegas, era di +24 punti il vantaggio di Norris su Max
- Qatar, era di +12 il vantaggio di Norris su Max
- Abu Dhabi, è di +2 il vantaggio di Norris su Max
Totale punti guadagnati: 104
