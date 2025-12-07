Norris, la carriera del pilota di Formula 1: dal debutto alla vittoria del Mondiale 2025la carriera
Introduzione
Lando Norris ce l'ha fatta: è campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Un traguardo incredibile, raggiunto a 26 anni e al settimo anno nel Circus. Dagli inizi nei kart all'idolo Valentino Rossi: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo campione di Formula 1
Quello che devi sapere
Lando Norris campione del mondo!
- È tutto vero: Lando Norris è il nuovo campione del mondo di Formula 1. Il britannico conquista il suo primo titolo in carriera. Una grande annata da parte di Lando, che è stato praticamente perfetto nella seconda parte di stagione, in cui non ha sbagliato nulla (a differenza del compagno di squadra).
Chi è Lando Norris
- Ma prima di addentrarci verso l'enorme successo di Norris, partiamo dalle basi. Lando nasce a Bristol, in Inghilterra. I suoi genitori sono Adam Norris e Cisca Wauman, nata in Belgio. Norris ha due sorelle minori e un fratello maggiore, Oliver, anche lui… pilota! Tutto vero, in quanto ha partecipato a gare agonistiche nel mondo del kart fino al 2014. Norris ha studiato a Millfield e, anche se non ha mai concluso gli studi accademici, ha continuato a studiare matematica e fisica grazie a un tutor personale.
pubblicità
L'equitazione tanto odiata
- Proprio così. Pensate infatti che prima di addentrarsi nel mondo del motorsport, l'attuale pilota McLaren iniziò con l'equitazione. Il risultato? Facciamo che ve lo dice proprio lui: "Ho fatto equitazione – ha spiegato in passato Norris – ma l'ho odiata. Avevo un quad che mio padre ha venduto, anche se mi aveva detto che l'avevano rubato, perché era troppo pericoloso. Poi sono passato al motocross". La sua passione per il mondo dei motori nasce infatti dalle moto, e il fatto che Valentino Rossi fosse il suo idolo ce lo aveva fatto capire.
L'idolo Valentino Rossi
- Come vi avevamo appena accennato, l'idolo di Norris è Valentino Rossi. "Le moto sono state il mio punto di partenza, il mio eroe era Valentino Rossi", ha spiegato lo stesso pilota McLaren. E nel 2019 a Silverstone, Lando ha realizzato il suo sogno, ospite proprio nel box del 'Dottore': "Adoro il modo in cui Valentino approccia alle gare e alle sfide del Motomondiale – le parole di Norris – è sempre stato il numero uno, il modello di riferimento a cui mi sono ispirato". Nello stesso anno a Monza corre con un casco che omaggia Valentino, mentre nel 2022 esprime un desiderio: "Un giorno vorrei correre con lui, il mio eroe di quando ero bambino". Mentre quest'anno, con la F1 in pausa, Norris decide di voler vivere da vicino la MotoGP in Romagna e di incontrare di nuovo il suo idolo. "Chi ha detto - scrive - di non incontrare mai i propri eroi, non hai mai conosciuto Vale".
pubblicità
Gli inizi sui kart
- La sua avventura sui kart inizia grazie al papà Adam e i risultati si vedono subito: nel 2010 Norris chiude terzo nel Super 1 National Comer Cadet, per poi all'età di 14 anni diventare il più giovane vincitore di un campionato del mondo di karting, record che prima di lui era detenuto da un certo Lewis Hamilton. Mica male.
Il percorso nelle categorie minori
- Dal 2015 la carriera di Norris è tutto un crescendo: nel 2015 trionfa nella MSA Formula Series, poi vince nella Formula Toyota, nell'Eurocup Formula Renault 2.0 e nella Formula Renault 2.0 NEC. Risultati paurosi che non possono non fargli vincere anche il premio di pilota dell'anno agli Autosport Awards. Inizia la Formula 3 Europea con il team Carlin Motorsport e vince anche quella con 8 successi e 20 podi su 30 gare, chiudendo in testa alla classifica con 53 punti di vantaggio sul secondo classificato, diventando il più giovane di sempre a trionfare in quella categoria. Quanto basta per entrare nel mondo McLaren. Poi la Formula 2, in cui nel 2018 con 8 podi chiude secondo dietro George Russell e contribuisce alla conquista del titolo destinato alle squadre in Formula 2 (con lui alla Carlin c'era Sérgio Sette Câmara).
pubblicità
L'arrivo in Formula 1
- E siamo all'immancabile arrivo e debutto in Formula 1. Dopo un primo 'assaggio' in occasione dei test di Budapest nell'agosto del 2017 (in cui Lando si piazza secondo dietro Vettel), viene annunciato come terzo pilota della McLaren. Il tutto in attesa del 2018, quando il team di Woking comunica che Norris avrebbe preso il posto di Stoffel Vandoorne, accanto a Carlos Sainz. Nella sua prima annata in F1 chiude all'11° posto con 49 punti.
La prima vittoria in Formula 1
- Nel corso degli anni Norris resta fedelissimo alla McLaren e cresce sempre di più nei risultati: nel 2020 chiude 9°, l'anno dopo 6°, così come nel 2023. Ma la stagione in cui la musica inizia a cambiare per davvero è nel 2024: McLaren, dopo delle annate non proprio semplicissime, o quantomeno non in lotta al vertice, cambia passo. Ed è in questa stagione che, dopo il podio a Melbourne e in Cina, Norris conquista la sua prima vittoria in Formula 1. Lo fa a Miami, al suo 110° GP mettendo fine a un digiuno che per il team di Woking durava da ben 57 gare. "Ho trascorso i due giorni più folli della mia vita. Non ho smesso di sorridere dal giro 33. E dopo tutto questo, abbiamo appena iniziato", ha detto nel post gara. Una McLaren in crescita e un Norris pronto per sognare, con il 2024 che si chiude con 4 vittorie e il secondo posto nel Mondiale piloti.
pubblicità
Il Mondiale nel 2025 e la rimonta su Piastri
- Ed eccoci arrivati alla stagione che Norris non dimenticherà mai. Il suo primo titolo Mondiale in Formula 1. A inizio anno si era parlato tanto di come McLaren e, anche lo stesso Lando, fossero i favoriti per il titolo, considerando la grande dimostrazione che il team di Woking aveva dato nel finale dello scorso anno. Pressione che, volendo, Norris ha un po' sentito, con il compagno di squadra Piastri che è stato molto più solido, tanto da avere un vantaggio di 34 punti dopo la gara in Olanda dello scorso fine agosto. Da quel momento, però, qualcosa è cambiato: Norris non ha più sbagliato nulla, mentre Piastri è stato sempre meno lucido. Il tutto fino al GP del Messico, in cui Lando domina dall'inizio alla fine e si prende la leadership del Mondiale. Sorpasso compiuto, così come la vittoria del titolo, che arriva proprio nell'ultima gara dell'anno ad Abu Dhabi.
Lando fuori dalla pista
- Fuori dalla pista, Norris è sempre stato un grande gamer. A tal proposito, oltre al suo canale Twitch, Lando ha fondato Quadrant, un'organizzazione di esports che si occupa, per l'appunto, di gaming ed è in costante aggiornamento sui social.
pubblicità
Quel vezzo di arrivare con super bolidi in pista
Una Nissan R32 Skyline Gt-R. Così Lando si è presentato a Suzuka in occasione dell'ultimo GP giapponese. Una passione, o se preferite un vezzo da parte del britannico, che già in altre occasioni si era presentato al circuito con una 'macchinina' niente male...
I numeri di Norris in Formula 1
- Stagioni in F1: 6 (dal 2019)
- Miglior risultato in classifica: Campione del mondo (2025)
- GP: 152 (in corso)
- Vittorie in F1: 11
- Podi: 44
- Pole: 16
pubblicità