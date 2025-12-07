Norris campione di Formula 1, il film della stagione del pilota McLaren. Gli highlightsHIGHLIGHTS
Introduzione
Lando Norris è campione del mondo per la prima volta in carriera, al termine di una stagione nella quale è stato chiamato a una grande rimonta su Piastri e in cui ha saputo sfruttare alla grande la forza della sua McLaren. Dall'Australia ad Abu Dhabi: riviviamo tutta l'annata del britannico con gli highlights di Sky Sport
Quello che devi sapere
Il debutto show in Australia
- La prima gara della stagione è subito da incorniciare per Lando Norris. Il britannico chiude davanti a tutti al termine di un GP pazzo vista la presenza della pioggia nei giri finali. Lando è in testa seguito dal suo compagno di squadra Piastri: all'arrivo della pioggia vanno lunghi entrambi, ma Norris riesce subito a rientrare in pista a differenza dell'australiano (che chiuderà infatti nono). Primo Gran Premio portato a casa davanti a Verstappen e Russell.
La prima (difficile) Sprint dell'anno in Cina
- Dopo l'Australia è già tempo di Sprint Race, la prima della stagione 2025. Una mini-gara non proprio convincente da parte di Norris, che va già male in qualifica classificandosi solo in sesta posizione, ben distante dal compagno di squadra Piastri (terzo). E nella giornata di sabato le difficoltà aumentano, con Lando che chiude la Sprint con un solo punto portato a casa, considerando l'ottavo posto in classifica.
pubblicità
Il podio nella gara di Shanghai
- Il riscatto però arriva subito. Dopo una Sprint deludente, infatti, Norris si riscatta già il sabato pomeriggio centrando il terzo posto nelle qualifiche alle spalle di Russell e del compagno di squadra Piastri. E in gara è proprio l'australiano che nel difendersi dall'attacco di Russell favorisce il sorpasso di Norris sul pilota Mercedes. Secondo posto per Lando e prima doppietta dell’anno per la McLaren.
Altra gara, altro podio: il GP del Giappone
- Un GP deciso già dalla qualifica. Nel terzo appuntamento del 2025, in Giappone, a vincere è Max Verstappen, ma Norris mantiene la leadership del Mondiale piloti chiudendo al secondo posto. Terzo, invece, Piastri. Parliamo della seconda volta in tre gare in cui Norris chiude davanti al suo compagno di squadra.
pubblicità
La gara combattuta in Bahrain
- Una grande prestazione di Lando che con il terzo posto in Bahrain riscatta una qualifica non proprio stupenda. L'inglese è infatti partito in sesta posizione, ma è riuscito con un ottimo avvio (in cui ha subito attaccato Leclerc) a prendersi la terza piazza. Le difficoltà però non mancano: Lando viene penalizzato per falsa partenza e al rientro ai box è costretto a scontare ben cinque secondi di penalità. Dopo la safety car, il pilota McLaren rimonta dalla quinta alla terza casella superando entrambe le Ferrari. Una grande prova di forza, anche se la vittoria di Piastri avvicina l’australiano al primo posto in classifica, a soli tre punti di distacco.
BAHRAIN FORMULA ONE
GP Arabia Saudita: dove Norris ha perso testa del Mondiale
- Dopo il GP del Bahrain in cui Piastri si è avvicinato sempre di più a Norris, nella gara successiva in Arabia Saudita è arrivato il sorpasso. L'australiano è perfetto e si prende la seconda vittoria consecutiva a Jeddah, mentre Lando paga l'errore in qualifica. L'inglese finisce a muro nel Q3 ed è costretto a scattare 10°. Per lui quarta posizione al traguardo, podio sfiorato e che gli costa la leadership del Mondiale. Piastri sale infatti a 99 punti, 10 in più di Lando.
SAUDI ARABIA FORMULA ONE
pubblicità
Il ritorno al successo nella Sprint di Miami
- Il ritorno alla vittoria, seppur nella Sprint Race, arriva dopo quattro gare senza successi. Lando parte terzo, dietro ad Antonelli (in pole) e al compagno di squadra Piastri. Allo spegnimento dei semafori Oscar prova l'attacco sul pilota Mercedes, che va lungo. Norris ne approfitta, si prende la seconda posizione, per poi conquistare il primo posto grazie all'arrivo della safety car per via dell'incidente di Fernando Alonso su Aston Martin. Un pizzico di fortuna, determinante però per chiudere davanti a tutti.
USA FORMULA ONE
Vittoria nella Sprint, secondo in gara a Miami
- Nessun touchdown in Florida per Norris, che dopo la Sprint deve accontentarsi del secondo posto dietro al compagno di squadra Piastri. In qualifica Lando chiude alle spalle di Verstappen (in pole) e davanti a Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes in partenza perde la terza posizione da Piastri, che sale in seconda dopo che Verstappen 'spinge' Norris fuori pista. Lando rientra in quarta posizione e fa vedere tutto il potere della sua McLaren. Al traguardo, è una nuova doppietta per i Papaya.
USA FORMULA ONE
pubblicità
Il secondo posto a Imola
- Un altro secondo posto subito dopo quello di Miami. Questa volta in un Gran Premio non proprio ricco di emozioni, a Imola. Norris scatta in quarta posizione e riesce a chiudere secondo, salendo sul podio dietro al compagno di squadra Piastri (che era partito dalla pole position). A vincere è Max Verstappen, con Lando che manca ancora il suo ritorno alla vittoria nella gara lunga.
80174424
Il ritorno alla vittoria a Monaco
- Sulla pista cittadina e storica di Monte-Carlo, Lando Norris torna a vincere centrando il suo terzo successo dell'anno (il secondo se escludiamo la Sprint vinta a Miami). Con una partenza aggressiva, Lando tiene la testa della corsa. Momento chiave che gli permette di chiudere davanti a Leclerc e al suo compagno di squadra Piastri.
USA MOTOR RACING
pubblicità
In Spagna doppietta McLaren, ma Lando è secondo
- Nuova gara e nuova doppietta McLaren, che torna in Spagna con il successo di Oscar Piastri. A Barcellona la gara conferma quanto detto dalla qualifica: Norris infatti scatta e chiude in seconda posizione, in un GP mai realmente in discussione.
Il contatto con Piastri in Canada
- È uno dei Gran Premi che ha regalato uno dei grandi colpi di scena in questa stagione. A Montreal c’è il contatto tra Piastri e Norris! Sfida che si accende nel finale: Norris prova il sorpasso in rettilineo su Piastri sfruttando il DRS, ma commette un gravissimo errore di valutazione e spedisce la sua McLaren contro il muretto a bordopista. Inevitabile il ritiro, mentre Piastri chiude in quarta posizione. E la situazione inizia a farsi sempre più interessante…
pubblicità
Il ritorno alla vittoria in Austria
- Dopo il ritiro, arriva la vittoria. Norris risponde così al DNF in Canada dopo il contatto con Piastri e chiude in testa a Spielberg proprio davanti al suo compagno di squadra australiano. In un'altra sfida in cui non sono mancati i duelli: Piastri ha infatti superato Norris prendendosi la leadership, ma ha poi subito l'immediato controsorpasso che ha permesso al britannico di vincere il GP e di tornare al successo dopo due gare.
La vittoria a casa sua a Silverstone
- Norris prova a dare maggiore continuità in termini di vittorie e vince un pazzo GP a Silverstone. A casa sua il pilota McLaren (partito dalla terza posizione) non sbaglia e conquista la seconda gara consecutiva. Non manca però la sfida con il compagno di squadra Piastri, che nel corso della gara viene penalizzato di 10 secondi per infrazione in regime di safety car. Lando ringrazia e vince.
pubblicità
Torna la Sprint e chiude secondo a Spa
- Al ritorno della Sprint Race, Norris si piazza terzo nelle qualifiche Shootout. Risultato che conferma anche nella mini-gara del sabato, che viene portata a casa da Max Verstappen. Lando lotta con Leclerc, che riesce a superarlo inizialmente, ma alla fine è il pilota McLaren ad avere la meglio prendendosi l'ultima posizione per il mini-podio.
Secondo anche nella gara lunga del Belgio
- La gara della domenica è caratterizzata dalla pioggia e scatta dopo ben 80 minuti di attesa. Se la Sprint l'ha portata a casa Verstappen, nella gara lunga c’è sempre la McLaren a vincere, ma Norris non riesce a mettere in grande difficoltà Piastri, che si immola senza problemi verso la vittoria. Per Lando un altro secondo posto, il sesto in tredici gare.
pubblicità
La vittoria numero 200 per McLaren la firma Norris in Ungheria
- A Budapest, ultima tappa prima della pausa estiva, è Norris che firma un successo storico per McLaren. Il team di Woking raggiunge infatti le 200 vittorie in Formula 1, al termine di una gara in cui succede di tutto. Allo spegnimento dei semafori Norris perde due posizioni e, dalla terza piazza in cui era partito, scende in quinta. Il britannico sceglie di fermarsi una sola volta ai box, a differenza di Leclerc e Piastri. Scelta che si dimostra decisiva per chiudere davanti al suo compagno di squadra e a Russell (che ha poi superato Leclerc).
Il ritiro in Olanda
- Dopo la pausa estiva si va in Olanda e… colpo di scena! La McLaren di Norris accusa un problema tecnico. "Sento odore di fumo nel cockpit", ha detto via radio il pilota della McLaren, che è stato costretto al ritiro. Un problema, quello avuto da Norris, che pesa tanto in termini di classifica: Piastri vince a Zandvoort e allunga su Lando: sono 34 i punti di vantaggio del pilota australiano. Con il Mondiale che in quel momento è sembrato sempre più diretto verso Oscar…
pubblicità
A 'casa nostra' domina Max, e Norris chiude secondo
- Una gara senza storia. A Monza Verstappen domina e chiude con ben 19 secondi di vantaggio su Norris. Eppure, non sono mancate le sorprese in casa McLaren: tutto nasce da un errore che Lando ha avuto al pit stop e che ha permesso a Piastri (che era terzo) di superare il suo compagno di squadra. Da qui la scelta della McLaren, che ha chiesto all'australiano di ridare la seconda posizione a Norris.
In Azerbaijan in difficoltà
- Questo è vero, perché Norris non va oltre il settimo posto in classifica. McLaren manca così il primo match point per il Mondiale Costruttori. Ma Lando riesce a recuperare punti in chiave Mondiale piloti, sfruttando in particolare l'errore di Piastri che termina a muro a inizio gara. E inizia così già la rimonta di Norris…
pubblicità
Il contatto con Piastri e il podio a Singapore
- Nella notte di Marina Bay Norris e Piastri tornano a 'stuzzicarsi' e lo fanno sin dal primo momento. Norris quasi manda a muro Piastri al primo giro e lo passa all'esterno prendendosi la terza posizione. Mossa che poco è piaciuta all'australiano, polemico con il team, che chiude comunque alle spalle di Lando in quarta posizione. Tappa in cui McLaren celebra la vittoria del Mondiale Costruttori, con il focus che si sposta ancora di più sulla sfida per il titolo tra Piastri e Norris.
Ritiro nella Sprint di Austin
- Il weekend di Austin è subito infernale per Norris, ma anche per Piastri. Le due McLaren vanno infatti fuori per un incidente alla partenza nella Sprint, in cui vengono tamponate da Nico Hulkenberg. Subito un colpo di scena, che permette a Verstappen di andare a vincere la mini-gara del sabato.
pubblicità
Il riscatto in gara
- La situazione, invece, cambia nella gara della domenica. Il vincitore però no: a trionfare è sempre Verstappen che questa volta chiude davanti a Lando Norris, autore di una solida prestazione. Il pilota McLaren guadagna punti sul compagno di squadra anche in questo fine settimana, considerando il quinto posto dell'australiano. E il distacco di Norris da Piastri è di soli 14 punti.
USA MOTOR RACING
Il ritorno al primo posto in classifica nel Mondiale in Messico
- La rimonta si completa in Messico: Norris disputa un weekend semplicemente perfetto con la pole position nella giornata di sabato e la vittoria nella gara di domenica. Il britannico 'fa il suo' alla grande, e approfitta di un Piastri ancora troppo in difficoltà: ottavo in qualifica (anche se parte settimo per via della penalità di Sainz) e quinto in gara. Troppo poco per mantenere la leadership del Mondiale piloti, con Norris che sale primo con un solo punto di vantaggio.
pubblicità
L'allungo nella Sprint del Brasile
- Anche nella mini-gara del sabato a Interlagos Norris non sbaglia nulla, Piastri invece sì. Il britannico vince la Sprint dominando e si porta a +9 su Piastri nella classifica piloti a seguito dell'incidente che ha coinvolto l'australiano della McLaren al sesto giro. Lando ringrazia e continua ad allungare.
BRAZIL FORMULA ONE
La costanza nella gara lunga di Interlagos
- Anche nella gara lunga in Brasile c’è poco da dire: è un Norris diverso, molto più sul pezzo e meno pasticcione. Lando non sbaglia nulla e chiude in prima posizione nella gara lunga, con un nuovo allungo sul Mondiale grazie al solo quinto posto di uno spento Piastri. E i GP alla fine iniziano a diventare sempre meno…
pubblicità
La sorprendente squalifica di Las Vegas
- Nella città in cui tutto può succedere… beh, è successo davvero qualcosa di clamoroso. Nella gara lunga di Las Vegas a vincere è Max Verstappen, davanti a Lando Norris. Quarto invece Piastri. E fin qui, tutto normale. Se non fosse che al termine del GP, le due Papaya sono state squalificate per irregolarità tecnica (plank irregolare). Problema che il team principal Andrea Stella ha spiegato così: "La a causa specifica che ha portato a questa situazione è stata l'inaspettata comparsa di un esteso porpoising, che ha indotto grandi oscillazioni verticali della vettura". E così, Norris e Piastri salutano il Nevada con 0 punti, ma Lando (che è a +24 su Piastri e Verstappen) ha il suo primo match point Mondiale in Qatar.
USA FORMULA ONE
In Qatar si parte con la Sprint
- Norris arriva nel weekend in Qatar con il suo primo match point a disposizione per vincere il Mondiale. Nella Sprint riemerge Oscar Piastri, che chiude davanti a tutti, mentre Lando è terzo.
QATAR FORMULA 1
pubblicità
Primo match point sprecato in Qatar
- E in gara Norris non riesce a sfruttare il suo primo match point per vincere il Mondiale piloti. Sia lui che Piastri pagano una strategia sbagliata da parte della McLaren, che non fa rientrare ai box i suoi piloti dopo l'ingresso della safety-car al settimo giro. Verstappen lo fa e ne approfitta: vince in Qatar davanti a Piastri, mentre Norris con un sorpasso all'ultimo giro su Antonelli chiude quarto. Ma non basta per vincere il Mondiale. Si deciderà tutto ad Abu Dhabi.
Il GP decisivo per la storia
- Ad Abu Dhabi è l'ultimo e decisivo atto della stagione 2025: Norris si gioca il Mondiale e scatta dalla seconda posizione. Con una buona partenza, Lando fa una gara tutto sommato di gestione (rischiando qualcosina in un duello con Tsunoda, in cui non viene penalizzato dopo averlo superato con tutte le ruoti fuori dalla pista) e riesce a chiudere in terza piazza. Un podio che ha un sapore speciale, quello del titolo Mondiale.
pubblicità