Introduzione

Lando Norris è campione del mondo per la prima volta in carriera, al termine di una stagione nella quale è stato chiamato a una grande rimonta su Piastri e in cui ha saputo sfruttare alla grande la forza della sua McLaren. Dall'Australia ad Abu Dhabi: riviviamo tutta l'annata del britannico con gli highlights di Sky Sport

