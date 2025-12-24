Introduzione
La stagione di Formula 1 2025 si è conclusa con la vittoria del Mondiale di Lando Norris. Il pilota McLaren non è stato l'unico grande protagonista di questa annata, caratterizzata da una splendida sfida insieme al suo compagno di squadra Oscar Piastri e a Max Verstappen. Riviviamo questa stagione con tutti i numeri e le statistiche più importanti. La F1 tornerà nel 2026 e sarà naturalmente tutto live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Chi ha conquistato più vittorie
Partiamo da un dato molto curioso: il pilota che ha conquistato più vittorie nella stagione 2025 non è il campione del mondo Lando Norris, ma il suo rivale Max Verstappen. Con la vittoria ad Abu Dhabi (che è poi stata inutile per quel che riguarda la sfida Mondiale), l'olandese ha infatti ottenuto il suo ottavo successo, mettendosi in questa particolare classifica davanti a Lando Norris e a Oscar Piastri (a quota 7).
- Max Verstappen: 8 vittorie
- Lando Norris: 7 vittorie
- Oscar Piastri: 7 vittorie
- George Russell: 2 vittorie
Chi ha fatto più pole
E il discorso, in realtà, cambia poco anche per quel che riguarda il numero di pole position. A comandare è Verstappen, sempre a quota 8, seguito dal campione del mondo Norris. A differenza della classifica vista in precedenza sul numero di vittorie, in questa dedicata alle pole position si aggiunge anche Charles Leclerc, con il miglior tempo conquistato nelle qualifiche del GP d'Ungheria.
- Max Verstappen: 8 pole
- Lando Norris: 7 pole
- Oscar Piastri: 6 pole
- George Russell: 2 pole
- Charles Leclerc: 1 pole
Chi ha conquistato più podi
Il protagonista in questo caso è Norris. Su 24 gare corse in questo 2025, il campione del mondo ha conquistato ben 18 podi, due in più del suo compagno di squadra Piastri e ben tre in più rispetto a Verstappen. Tre invece quelli di Antonelli. In questa classifica non mancano nomi quasi sorprendenti, come Hulkenberg, Hadjar e Sainz, che su Williams è riuscito a salire sul podio due volte. In Ferrari: 7 i podi di Leclerc, nessuno invece di Hamilton.
- Lando Norris: 18 podi
- Oscar Piastri: 16 podi
- Max Verstappen: 15 podi
- George Russell: 9 podi
- Charles Leclerc: 7 podi
- Kimi Antonelli: 3 podi
- Carlos Sainz: 2 podi
- Nico Hulkenberg: 1 podio
- Isack Hadjar: 1 podio
Chi ha fatto più giri veloci
Un dato che non ha più lo stesso peso delle ultime stagioni, in quanto quest'anno non ha più assegnato il famoso punto addizionale. In testa è spareggio tra i due piloti della McLaren: 6 per Norris, così come per Piastri. Poi c'è il buco: a 3 Verstappen e i due piloti Mercedes Russell e Antonelli.
- Lando Norris: 6 giri veloci
- Oscar Piastri: 6 giri veloci
- Max Verstappen: 3 giri veloci
- George Russell: 3 giri veloci
- Kimi Antonelli: 3 giri veloci
- Lewis Hamilton: 1 giro veloce
- Charles Leclerc: 1 giro veloce
- Alexander Albon: 1 giro veloce
Chi ha fatto più giri in testa
Nonostante la vittoria del Mondiale, Norris è addirittura terzo nella classifica dei piloti che hanno fatto più giri in testa in questo Mondiale 2025. Davanti a tutti c'è Verstappen, seguito da Piastri e poi da Lando. Ci sono anche i due Ferrari e Antonelli.
- Max Verstappen: 454 giri in testa
- Oscar Piastri: 452 giri in testa
- Lando Norris: 373 giri in testa
- George Russell: 103 giri in testa
- Charles Leclerc: 48 giri in testa
- Kimi Antonelli: 11 giri in testa
- Lewis Hamilton: 2 giri in testa
- Alexander Albon: 1 giro in testa
La classifica della Sprint
È Max Verstappen il vincitore di quello che potremmo definire come il 'Mondiale delle Sprint'. Considerando infatti solo i risultati conquistati nelle sei mini-gare della stagione, Norris non solo non sarebbe campione del mondo, ma non sarebbe stato neanche il rivale di Verstappen per la lotta al titolo.
- Max Verstappen: 32 punti
- George Russell: 30 punti
- Oscar Piastri: 29 punti
- Lando Norris: 29 punti
- Lewis Hamilton: 21 punti
- Charles Leclerc: 17 punti
- Kimi Antonelli: 15 punti
- Yuki Tsunoda: 12 punti
- Carlos Sainz: 10 punti
- Fernando Alonso: 5 punti