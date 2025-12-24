Introduzione

La stagione di Formula 1 2025 si è conclusa con la vittoria del Mondiale di Lando Norris. Il pilota McLaren non è stato l'unico grande protagonista di questa annata, caratterizzata da una splendida sfida insieme al suo compagno di squadra Oscar Piastri e a Max Verstappen. Riviviamo questa stagione con tutti i numeri e le statistiche più importanti. La F1 tornerà nel 2026 e sarà naturalmente tutto live su Sky e in streaming su NOW

