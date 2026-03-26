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l'intervista

Antonelli: "L'obiettivo ora è vincere il Mondiale, ma devo rimanere me stesso"

Mara Sangiorgio

Mara Sangiorgio

Dopo la prima storica vittoria in Cina, il pilota italiano della Mercedes alza l'asticella e non si nasconde: le sue parole a Sky Sport Insider in vista del GP di Suzuka

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