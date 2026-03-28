Introduzione

Dopo la Cina, un super Kimi Antonelli si prende la pole position anche a Suzuka. Il pilota italiano chiude davanti al compagno di squadra Russell e alla McLaren di Piastri. Ma quanto conta per la vittoria partire davanti a tutti in Giappone? Ecco cosa dicono le statistiche. Il GP è in diretta domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE