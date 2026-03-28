F1, Antonelli in pole al GP Giappone: quanto conta per vincere a Suzukagp giappone
Introduzione
Dopo la Cina, un super Kimi Antonelli si prende la pole position anche a Suzuka. Il pilota italiano chiude davanti al compagno di squadra Russell e alla McLaren di Piastri. Ma quanto conta per la vittoria partire davanti a tutti in Giappone? Ecco cosa dicono le statistiche. Il GP è in diretta domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole in Giappone
- Poco più della metà delle vittorie a Suzuka è arrivata dalla pole: 19 su 35. Per la precisione, è successo 7 volte negli ultimi 8 GP corsi qui (l'eccezione è Bottas, vincitore dal 3° posto in griglia nel 2019). Solo 5 vittorie non sono arrivate dalla prima fila. Nel 2019 Bottas (3° in griglia) fu il primo vincitore a Suzuka che non partiva dalla prima fila dal 2006 (Alonso dal 5° posto in griglia) e il primo a vincere dal terzo posto in griglia in Giappone.
Le diciannove vittorie dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 19
- Ultima vittoria: Verstappen 2025
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Le undici vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 11
- Ultima vittoria: Hamilton 2015
L'unica vittoria dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 1
- Ultima vittoria: Bottas 2019
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L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 1
- Ultima vittoria: Alonso 2006
Le due vittorie dalla sesta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 6
- Vittorie: 2
- Ultima vittoria: Piquet 1990
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L'unica vittoria dalla diciassettesima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 17
- Vittorie: 1
- Ultima vittoria: Raikkonen 2005
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