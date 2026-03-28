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F1, Antonelli in pole al GP Giappone: quanto conta per vincere a Suzuka

gp giappone

Michele Merlino

Introduzione

Dopo la Cina, un super Kimi Antonelli si prende la pole position anche a Suzuka. Il pilota italiano chiude davanti al compagno di squadra Russell e alla McLaren di Piastri. Ma quanto conta per la vittoria partire davanti a tutti in Giappone? Ecco cosa dicono le statistiche. Il GP è in diretta domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW

 

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

Quello che devi sapere

Quanto conta la pole in Giappone

  • Poco più della metà delle vittorie a Suzuka è arrivata dalla pole: 19 su 35. Per la precisione, è successo 7 volte negli ultimi 8 GP corsi qui (l'eccezione è Bottas, vincitore dal 3° posto in griglia nel 2019). Solo 5 vittorie non sono arrivate dalla prima fila. Nel 2019 Bottas (3° in griglia) fu il primo vincitore a Suzuka che non partiva dalla prima fila dal 2006 (Alonso dal 5° posto in griglia) e il primo a vincere dal terzo posto in griglia in Giappone.

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Le diciannove vittorie dalla prima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 19
  • Ultima vittoria: Verstappen 2025

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Le undici vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 11
  • Ultima vittoria: Hamilton 2015

3/7

L'unica vittoria dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 1
  • Ultima vittoria: Bottas 2019

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L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 5
  • Vittorie: 1
  • Ultima vittoria: Alonso 2006

5/7

Le due vittorie dalla sesta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 6
  • Vittorie: 2
  • Ultima vittoria: Piquet 1990

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L'unica vittoria dalla diciassettesima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 17
  • Vittorie: 1
  • Ultima vittoria: Raikkonen 2005

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