Formula 1 in Canada, 10 curiosità sportive e non sul Paese nordamericano

Introduzione
Dopo l'ultimo Gran Premio corso a Miami, la Formula 1 resta nel Nord America, ma si trasferisce in Canada, sul circuito "Gilles Villeneuve" di Montreal, che ospita il Mondiale dal 1978. Per farvi entrare nel clima canadese, ecco dieci curiosità, sportive e non, sul secondo Paese più esteso al mondo dopo la Russia. Il Gran Premio del Canada scatta sabato alle 18 con la Sprint e domenica alle 22 con la gara lunga, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
FOGLIA D'ACERO, UN SIMBOLO SOLO DAL 1965
- Sulla bandiera canadese primeggia la caratteristica foglia d'acero, che è un simbolo istituzionale del Canada solamente dal 1965. In quell'anno lì, infatti, fu adottato il design della bandiera in uso ancora oggi, disegnato da George Stanley, con la foglia d'acero stilizzata ad undici punte che fu scelta a discapito di altri simboli, come il castoro, uno degli animali tipici del Canada.
- Dall'acero si ottiene, ovviamente, lo sciroppo, uno dei prodotti caratteristici del Canada, che produce circa l'85% dello sciroppo d'acero a livello mondiale.
CI SONO PIU' LAGHI IN CANADA CHE NEL RESTO DEL MONDO
- Per gli amanti del lago, il Canada è sicuramente una meta imperdibile: sul territorio canadese si trovano, infatti, circa due milioni di laghi, che costituiscono il 60% del numero totale nel mondo. Al loro interno, si trova circa il 20% della quantità totale di acqua dolce disponibile in tutto il pianeta.
- I laghi che superano i 3 chilometri quadrati di superficie sono più di 31 mila, con il Lago Superiore che occupa il primo posto nella classifica dei laghi più estesi (82.100 chilometri quadrati di superficie).
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CHURCHILL, LA CAPITALE DEGLI ORSI POLARI
- Se pensavate che gli orsi polari fossero un patrimonio unicamente destinato a trovarsi al Polo Nord, vi sbagliate. In Canada, infatti, si trova la città che è considerata "la capitale mondiale degli orsi polari", ovvero il posto più accessibile per vedere da vicino questa specie così rara.
- Situata nella baia di Hudson, Churchill è una piccola cittadina di circa 800 abitanti, che però hanno, come vicini di casa, numerosi orsi polari, soprattutto nei mesi di ottobre e novembre, quando gli animali dall'entroterra tornano verso le coste (che si ghiacciano dal freddo) per poter cacciare nelle migliori condizioni possibili.
- Churchill è diventata, ovviamente, una meta per i turisti desiderosi di vedere questi animali da vicino. Meglio non avvicinarsi troppo però!
TRANS CANADA TRAIL, 24 MILA KM DA FARSI IN BICICLETTA
- Esiste la possibilità, per ciclisti esperti o viaggiatori amanti delle sfide estreme, di percorrere il Canada dall'Oceano Pacifico al Mare Glaciale Artico. Si tratta del Trans Canada Trail, il sentiero ciclopedonale più lungo al mondo, che si estende lungo il territorio canadese per un totale di circa 24 mila chilometri. Il sentiero fu progettato nel 1992, in occasione del 125° anniversario della Confederazione canadese e solo 25 anni dopo, nel 2017, il progetto fu completato includendo tutte le regioni del Canada.
- Lungo il percorso è possibile dedicarsi anche ad altre attività, come il kayak nei tanti laghi sparsi per il Paese.
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ALCUNE MONETE SI ILLUMINANO AL BUIO
- Nel 2017, la zecca di Stato canadese inventò la prima moneta che si illumina al buio. Circa tre milioni di "toonie" (la moneta da due dollari canadesi, soprannominata così in Canada per la presenza di un orso polare) furono messi in circolazione con un inchiostro speciale che permetteva alle monete di illuminarsi al buio.
- La stampa sulle monete speciali raffigurava un paesaggio con un lago e un'aurora boreale, quest'ultima realizzata con l'inchiostro speciale che, al buio, restituiva un effetto simile a quello di una vera aurora boreale.
IN CANADA È NATA LA PIZZA CON L'ANANAS
- Sembrerà strano, ma la pizza con l'ananas, un incubo per gli amanti del cibo italiano, è un prodotto inventato in Canada addirittura negli anni '60. L'inventore della cosiddetta "pizza hawaiana" fu Sam Panopoulos, ristoratore canadese di origini greche, che nel 1962 decise di aggiungere, alla base tipica della pizza, delle fette di prosciutto e dell'ananas sciroppato dalle Hawaii (da qui il nome "hawaiana"), per far scoprire al Canada la bontà della pizza, un prodotto sconosciuto fino a quel momento.
- La pizza con l'ananas, da invenzione di un ristoratore canadese, è diventata uno dei tipi di pizza più famosi e controversi al mondo, tanto che la rivista Time, nel 2014, ha messo la pizza hawaiana al primo posto nella classifica delle pizze più influenti di sempre.
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TERRY FOX, UNA CORSA CONTRO IL CANCRO
- Il maratoneta canadese Terry Fox lanciò un'iniziativa importante nel 1980: con la gamba destra amputata e sostituita da una protesi, Fox decise di correre da una costa all'altra del Canada, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca per la lotta al cancro. Fox corse per più di 140 giorni, per un totale di 5373 chilometri, in quella che passò alla storia come "Maratona della speranza".
- La sua impresa, purtroppo, non potè concludersi, a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, che lo portarono alla morte nel 1981. Fox rimane comunque un eroe nazionale in Canada e ogni anno si tiene la "Terry Fox Run", una corsa non competitiva con cui si raccolgono fondi per la ricerca oncologica, continuando la missione non compiuta di Terry negli anni '80.
TORONTO È LA CAPITALE DEL BASKET
- Nonostante lo sport nazionale sia l'hockey, anche il basket ha il suo successo in Canada grazie ai Toronto Raptors, l'unica franchigia canadese della NBA. In passato, giocavano in Canada anche i Grizzlies, a Vancouver, prima di trasferirsi a Memphis nel 2001.
- Entrati a fare parte della NBA nel 1999, i Raptors sono riusciti a portare a casa il titolo solamente in un'occasione, nel 2019, battendo in sei partite i Golden State Warriors di Stephen Curry, Klay Thompson e Kevin Durant. I canadesi, in quell'occasione, furono trascinati da un super Kawhi Leonard, che sarebbe stato premiato con il titolo di MVP delle Finali.
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IL CANADIAN OPEN E I PRECEDENTI AZZURRI
- In ambito tennistico, il Canadian Open è uno dei tornei più antichi nella storia del tennis: solamente il torneo di Wimbledon e gli US Open sono più longevi del torneo canadese, che si disputa a Toronto e Montreal. Le due location si alternano in base agli anni (negli anni pari gli uomini giocano a Montreal e le donne a Toronto, mentre negli anni dispari avviene il contrario),
- Nel torneo maschile, il tennista più vincente in Canada è Ivan Lendl, che ha trionfato sei volte: un solo italiano ha vinto questo torneo nella storia e si tratta di Jannik Sinner, vincitore dell'edizione del 2023. Anche nel torneo femminile, solamente una tennista italiana ha vinto in Canada, ovvero Camilla Giorgi nel 2021.
LA GARA PIU' LUNGA DELLA STORIA DELLA F1
- Il circuito di Montreal, come detto, ospita il Gran Premio del Canada di Formula 1 dal 1978 e, nel 2011, ha ospitato una delle gare più incredibili della storia: durata più di quattro ore (contando un'interruzione per bandiera rossa di più di due ore), il Gp del Canada 2011 è ancora oggi la gara più lunga della storia della Formula 1.
- Sotto un diluvio universale, fu Jenson Button a vincere, superando la Red Bull di Sebastian Vettel all'ultimo giro: l'altra Red Bull di Mark Webber chiuse il podio. Le Ferrari non trovarono molta gioia, dato che Massa chiuse al sesto posto, mentre Alonso si ritirò al 36° giro dopo essersi scontrato con Button.
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