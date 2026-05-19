Formula 1 in Canada, 10 curiosità sportive e non sul Paese nordamericano

Introduzione

Dopo l'ultimo Gran Premio corso a Miami, la Formula 1 resta nel Nord America, ma si trasferisce in Canada, sul circuito "Gilles Villeneuve" di Montreal, che ospita il Mondiale dal 1978. Per farvi entrare nel clima canadese, ecco dieci curiosità, sportive e non, sul secondo Paese più esteso al mondo dopo la Russia. Il Gran Premio del Canada scatta sabato alle 18 con la Sprint e domenica alle 22 con la gara lunga, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

CANADA, SCOPRI IL CIRCUITO DI MONTREAL