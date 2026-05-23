Duello, rabbia, team radio: cosa è successo tra Antonelli e Russell nella Sprint

Queste le parole di Antonelli a Mara Sangiorgio dopo la Sprint: "Sono andato in pista per vincere, sapevo di avere il passo. Ho avuto quell'opportunità e l'ho presa. Eravamo quasi ruota a ruota, avrei fatto la curva ma ho sentito che (Russell) mi ha toccato e ha allargato, c'è stato il contatto e sono andato fuori. Il mio errore è stato in curva 8: nel cercare di andare all'interno, ho preso un bump gigantesco, ho perso la macchina in rettilineo, non sono riuscito a frenare e sono andato dritto. Credo di avere anche rovinato il fondo. In quei momenti è difficile rimanere freddi perché ci sono un sacco di emozioni, ma ora faccio reset e mi focalizzo sulla qualifica".