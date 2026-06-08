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il commento

I dolori del non più giovane Charles Leclerc

Fabio Tavelli

Fabio Tavelli
©Getty

Quello di Monte-Carlo è stato uno dei rari Gran Premi dove 'Carletto' non ha nascosto la sua frustrazione. Ma come dargli torto? Dopo aver visto tutto andare storto nella sua gara di casa, tra strategie e problemi ai freni, come reagire alla vista di un diciannovenne che sembra aver iniziato a dominare la Formula 1?

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