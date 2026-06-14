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Hulkenberg, beffa clamorosa: un sasso spegne la sua Audi

il retroscena
©IPA/Fotogramma

Quello che è successo al pilota tedesco a Barcellona ha dell'incredibile: mentre lottava con Liam Lawson per la zona punti, la ghiaia alzata dalla Racing Bulls ha colpito l'interruttore di emergenza dell'estintore e dell'Ers, che spegne la macchina in situazioni pericolose. Ritiro e tanto dispiacere per il tedesco, ancora a secco di punti in questa stagione: "È incredibile, che amarezza", ha scritto su Instagram. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW

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