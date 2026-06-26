Introduzione

In vista del weekend di Formula 1, l'Austria si conferma una terra di contrasti che vanno ben oltre l'asfalto di Spielberg. Tra i motori che rombano vicino alle vette alpine e la bizzarra storia di un parco che si trasforma in lago a primavera, il Paese unisce una passione viscerale per la velocità all'eredità millenaria di Mozart e Beethoven. Ecco dieci curiosità che forse non sapevi sull'Austria. La Formula 1 è di scena al Red Bull Ring: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRIA, GLI ORARI E LA GUIDA TV