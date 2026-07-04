Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la riflessione

Ferrari o Antonelli? Il nuovo dilemma degli italiani che ridefinisce il tifo

Franco Bragagna

Franco Bragagna

Nel 1983, a Imola, i tifosi della Ferrari fischiarono Riccardo Patrese dopo un sorpasso sul ferrarista Tambay. Oggi, invece, come sarebbe accolta una vittoria di Antonelli ai danni di Hamilton e Leclerc nel GP d'Italia?

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ