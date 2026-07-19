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la storia

La temibile Spa dove si 'spegneva la luce'

Biagio Maglienti

©Getty

Il circuito di Spa fa parte di quella trilogia della F1 che mai nessuno potrà dimenticare. Racchiusi nell’arco di un centinaio di chilometri, ai bordi della Foresta Nera, ci sono Spa-Francorchamps, il Nürburgring e Hockenheim. Tre piste, o meglio, tre modelli che solo la F1 può esibire da così tanti anni, senza che mai si sia esaurito il ricordo delle gesta dei piloti su questi tracciati

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