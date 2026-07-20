il commento
Kimi Antonelli a Spa: il weekend normale di un pilota straordinario
Dopo due zeri in tre gare, Antonelli è arrivato a Spa con la stessa sicurezza di sempre. La sua forza non è solo nella velocità, ma in come vive i weekend di gara e nella capacità di pensare esclusivamente a sé stesso, migliorando gara dopo gara senza farsi condizionare dagli avversari né da ciò che non funziona
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