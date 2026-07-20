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Prima o poi dovremmo scegliere chi tifare tra Kimi Antonelli e la Ferrari. Forse

Fabio Tavelli

Fabio Tavelli

Kimi o Charles? Antonelli o la Ferrari? I tifosi italiani della F1 vivono un periodo contrastante, anche a livello generazionale. La Rossa rappresenta il fascino della vittoria e della tradizione, ma il leader del mondiale ha dalla sua tutta la bellezza della gioventù, oltre al supporto delle nuove schiere di tifosi arrivati grazie ai social

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