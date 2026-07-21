Nonostante la superiorità della Mercedes rimanga chiara, la vittoria a Silverstone e soprattutto la lotta serrata per la prima posizione tra Leclerc e Antonelli a Spa ha fatto capire dalle parti di Maranello che il sogno Mondiale è ancora possibile. Soprattutto se la Rossa riuscirà a giocarsi al meglio i suoi assi nella manica
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