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il commento

Antonelli alla Pogacar e Leclerc contro la cabala: gli spunti del GP d'Ungheria

Carlo Vanzini

Carlo Vanzini

Alcune riflessioni andando verso il weekend di Budapest, una pista che storicamente Hamilton adora e Leclerc detesta, ma soprattutto un bivio verso la pausa estiva. Per capire se la Ferrari avrà davvero i mezzi per tenere il passo della Mercedes o se Kimi sarà destinato a fare il vuoto dietro di sé nella seconda parte di stagione

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