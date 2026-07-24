F1 a Budapest: 10 curiosità che forse non sapevi sull'Ungheria

Introduzione

Mentre i motori e le strategie infiammano l'Hungaroring, l'Ungheria si rivela una nazione dal fascino profondo, sospesa tra il rigore della grande scienza e l'eccentricità delle sue tradizioni. Dalle intuizioni geometriche del Cubo di Rubik alla prima metropolitana elettrica dell'Europa continentale, il Paese ha ridefinito la modernità attraverso le invenzioni di geni incompresi come Semmelweis o Bíró. È la terra in cui antichi riti carnevaleschi scacciano l'inverno lungo il Danubio e dove l'architettura della decadenza si rigenera nei ruin bar, dimostrando che sotto la superficie di una storia complessa batte un cuore straordinariamente creativo, resiliente e visionario. La Formula 1 è in Ungheria: il weekend di Budapest è LIVE su Sky e in streaming su NOW

GUARDA E ASCOLTA LA 6^ PUNTATA DEL PODIO DI FRANCO BRAGAGNA