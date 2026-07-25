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F1, Hamilton ostacola Piastri nel Q3 del GP Ungheria: rischia di retrocedere in terza fila

FERRARI

Sfiora per 12 millesimi la pole e chiude al secondo posto, ma ora Hamilton rischia tre posizioni di penalità nella griglia del GP Ungheria: è sotto investigazione per impeding su Piastri. Il britannico ha ostacolato l'australiano in curva 1. Anche il team principal Vasseur ammette a Sky che sarà difficile scamparla per Lewis... Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

Dalla pole position sfiorata per un soffio alla concreta possibilità d'incassare una penalità che lo retrocederebbe in griglia. Così il sabato di Lewis Hamilton, che perde il primo posto in qualifica per 12 millesimi (Norris in pole) e ora è sotto investigazione per presunto (ma molto probabile...) impeding su Piastri (McLaren). L'episodio in cui Lewsi ha ostacolato Oscar in curva 1 si riferisce al Q3, con il britannico che dovrà presentarsi alle 18 dai commissari. Anche Vasseur, team principal della Ferrari, ha ammesso a Sky che sarà difficile scampare la sanzione. Il pilota della Rossa potrebbe scalare dalla seconda alla quinta posizione sulla griglia di partenza del GP Ungheria.

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