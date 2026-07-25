Sfiora per 12 millesimi la pole e chiude al secondo posto, ma ora Hamilton rischia tre posizioni di penalità nella griglia del GP Ungheria: è sotto investigazione per impeding su Piastri. Il britannico ha ostacolato l'australiano in curva 1. Anche il team principal Vasseur ammette a Sky che sarà difficile scamparla per Lewis... Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP UNGHERIA: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE