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F1, per Russell problemi nel Q3 del GP Ungheria e cambio power unit: nessuna penalità

MERCEDES

Per la Mercedes W17 di Russell necessario lo stop nel Q2. Il team conferma la perdita di pressione dell'acqua e in una nota fa sapere che "a seguito di ulteriori verifiche, abbiamo deciso di sostituire la power unit prima della gara di domani, passando alla quarta unità della stagione e rientrando quindi nel suo limite stagionale". Nessuna penalità per lui. Il GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

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Problemi per Russell durante l'ultima sessione delle qualifiche a Budapest, per il pilota britannico della Mercedes un stop che non gli ha dato la possibilità di provare a migliorare il settimo tempo con il quale ha concluso il suo sabato. La Mercedes, tramite una nota ufficiale, ha reso noto che 'durante l'ultimo giro di George in Q3, abbiamo rilevato una perdita di pressione dell'acqua sulla sua vettura e gli abbiamo intimato di fermarsi per precauzione una volta completato il giro. A seguito di ulteriori verifiche, abbiamo deciso di sostituire la power unit prima della gara di domani, passando alla quarta unità della stagione e rientrando quindi nel suo limite stagionale. Poiché la sostituzione riguarda anche la riparazione di un componente danneggiato con uno di pari specifiche, George non subirà alcuna penalità in griglia".

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