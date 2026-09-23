F1 in Azerbaijan: il duello tra Vettel e Hamilton del 2017

Introduzione

Il Gran Premio di Azerbaijan 2017 a Baku è passato alla storia come una delle gare più caotiche e controverse dell'era moderna, celebre per lo scontro intenzionale ruota a ruota tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton dietro la Safety Car. Tra bandiere rosse, la penalità inflitta al tedesco e il problema alla protezione del casco del britannico, la corsa ha stravolto ogni pronostico vedendo il trionfo di Daniel Ricciardo su Red Bull, risalito dalla diciassettesima posizione, e il primo podio in carriera del giovanissimo Lance Stroll. La Formula 1 torna a Baku: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW