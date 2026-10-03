F1, GP del Bahrain in Malesia: quanto conta la pole sulla pista di Sepangmalesia
Introduzione
Max Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Il pilota olandese scatterà davanti a Lewis Hamilton e a Kimi Antonelli (che ha approfittato delle 5 posizioni di penalità di Hadjar per il cambio dell'ICE). Quanto conta però la pole position e partire in prima fila sulla pista di Sepang? Scopriamolo qui insieme. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto vale la pole a Sepang
- La F1, in maniera del tutto eccezionale, correrà il Gran Premio del Bahrain in Malesia. È dunque giusto considerare quello che ci dicono i numeri sull'importanza della pole position in quel di Sepang. Per la precisione, quasi la metà dei GP sono stati vinti dalla pole, 9 su 19, e 13 su 19 dalla prima fila.
Le nove vittorie dalla pole position
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 9
- Ultima volta: Hamilton 2014
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Le quattro vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 4
- Ultima volta: Vettel 2015
Le due vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Verstappen 2017
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Le due vittorie dalla quarta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 4
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Ricciardo 2016
L'unica vittoria dalla settima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 7
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Raikkonen 2003
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L'unica vittoria dall'ottava posizione in griglia
- Posizione in griglia: 8
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Alonso 2012
E le rimonte?
- Le due rimonte migliori a Sepang sono targate Ferrari: 16 posizioni sia per Massa nel 2006 (da 21° a 5°) che per Vettel nel 2017 (da 20° a 4°). Tuttavia, in Malesia nessuno è riuscito ad andare a podio partendo al di fuori della top 10 in griglia.
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