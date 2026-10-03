Introduzione

Max Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Il pilota olandese scatterà davanti a Lewis Hamilton e a Kimi Antonelli (che ha approfittato delle 5 posizioni di penalità di Hadjar per il cambio dell'ICE). Quanto conta però la pole position e partire in prima fila sulla pista di Sepang? Scopriamolo qui insieme. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE