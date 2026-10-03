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F1, GP del Bahrain in Malesia: quanto conta la pole sulla pista di Sepang

malesia

Michele Merlino

Introduzione

Max Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain in Malesia. Il pilota olandese scatterà davanti a Lewis Hamilton e a Kimi Antonelli (che ha approfittato delle 5 posizioni di penalità di Hadjar per il cambio dell'ICE). Quanto conta però la pole position e partire in prima fila sulla pista di Sepang? Scopriamolo qui insieme. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

 

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

Quello che devi sapere

Quanto vale la pole a Sepang

  • La F1, in maniera del tutto eccezionale, correrà il Gran Premio del Bahrain in Malesia. È dunque giusto considerare quello che ci dicono i numeri sull'importanza della pole position in quel di Sepang. Per la precisione, quasi la metà dei GP sono stati vinti dalla pole, 9 su 19, e 13 su 19 dalla prima fila.

1/8

Le nove vittorie dalla pole position

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 9
  • Ultima volta: Hamilton 2014

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Le quattro vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 4
  • Ultima volta: Vettel 2015

3/8

Le due vittorie dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Verstappen 2017

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Le due vittorie dalla quarta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 4
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Ricciardo 2016

5/8

L'unica vittoria dalla settima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 7
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Raikkonen 2003

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L'unica vittoria dall'ottava posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 8
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Alonso 2012

7/8

E le rimonte?

  • Le due rimonte migliori a Sepang sono targate Ferrari: 16 posizioni sia per Massa nel 2006 (da 21° a 5°) che per Vettel nel 2017 (da 20° a 4°). Tuttavia, in Malesia nessuno è riuscito ad andare a podio partendo al di fuori della top 10 in griglia.

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