GP Bahrain, lotta serrata tra Antonelli e Verstappen a Sepang. VIDEOche spettacolo
Dopo 8 giri si accende la lotta per il primo posto tra Kimi Antonelli e Max Verstappen. L'olandese prova ad approfittare di un errore dell'italiano all'ultima curva, si porta nella scia e tenta un attacco dei suoi nei confronti del leader del Mondiale. Antonelli, però, riesce a difendersi dagli attacchi del 4 volte Campione del Mondo, che alla fine riuscirà a vincere il GP del Bahrain (corso a Sepang). Guarda il VIDEO