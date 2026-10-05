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F2 e F3, i calendari dei campionati 2027: dove si correrà e quando

I DETTAGLI

Saranno ancora 14 i round della Formula 2 nel 2027 con due novità nel calendario che è stato ufficializzato: Istanbul e Città del Messico oltre alla conferma di Montreal dopo l'esordio nel 2026. Dieci, invece, gli appuntamenti della Formula 3 che per la prima volta correrà in Nord America e farà il suo debutto anche a Jeddah e Istanbul. Anche la prossima stagione sarà tutta da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW

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Formula 2 e Formula 3 hanno ufficializzato i calendari della stagione 2027. Saranno ancora 14 i round della F2 che saranno distribuiti su quattro continenti, con Istanbul e Città del Messico che entrano per la prima volta nel programma. Dieci invece gli appuntamenti della Formula 3 che allargherà ulteriormente i propri confini con tre nuovi circuiti ovvero Jeddah, Montreal e Istanbul. Per entrambe le categorie il via a Sakhir nel weekend del 12-14 marzo.

Il calendario della Formula 2 nel 2027

  • 12-14 marzo: Sakhir, Bahrain

  • 19-21 marzo: Jeddah, Arabia Saudita

  • 2-4 aprile: Melbourne, Australia

  • 20-23 maggio: Montreal, Canada

  • 3-6 giugno: Monaco

  • 2-4 luglio: Silverstone, Gran Bretagna

  • 9-11 luglio: Spielberg, Austria

  • 3-5 settembre: Monza, Italia

  • 10-12 settembre: Madrid, Spagna

  • 24-26 settembre: Baku, Azerbaijan

  • 1-3 ottobre: Istanbul, Turchia

  • 29-31 ottobre: Città del Messico, Messico

  • 3-5 dicembre: Lusail, Qatar

  • 10-12 dicembre: Yas Island, Abu Dhabi

Il calendario della Formula 3 nel 2027

  • 12-14 marzo: Sakhir, Bahrain

  • 19-21 marzo: Jeddah, Arabia Saudita

  • 2-4 aprile: Melbourne, Australia

  • 20-23 maggio: Montreal, Canada

  • 3-6 giugno: Monaco

  • 2-4 luglio: Silverstone, Gran Bretagna

  • 9-11 luglio: Spielberg, Austria

  • 3-5 settembre: Monza, Italia

  • 10-12 settembre: Madrid, Spagna

  • 1-3 ottobre: Istanbul, Turchia

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