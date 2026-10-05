Saranno ancora 14 i round della Formula 2 nel 2027 con due novità nel calendario che è stato ufficializzato: Istanbul e Città del Messico oltre alla conferma di Montreal dopo l'esordio nel 2026. Dieci, invece, gli appuntamenti della Formula 3 che per la prima volta correrà in Nord America e farà il suo debutto anche a Jeddah e Istanbul. Anche la prossima stagione sarà tutta da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW

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