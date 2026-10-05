F2 e F3, i calendari dei campionati 2027: dove si correrà e quandoI DETTAGLI
Saranno ancora 14 i round della Formula 2 nel 2027 con due novità nel calendario che è stato ufficializzato: Istanbul e Città del Messico oltre alla conferma di Montreal dopo l'esordio nel 2026. Dieci, invece, gli appuntamenti della Formula 3 che per la prima volta correrà in Nord America e farà il suo debutto anche a Jeddah e Istanbul. Anche la prossima stagione sarà tutta da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW
Formula 2 e Formula 3 hanno ufficializzato i calendari della stagione 2027. Saranno ancora 14 i round della F2 che saranno distribuiti su quattro continenti, con Istanbul e Città del Messico che entrano per la prima volta nel programma. Dieci invece gli appuntamenti della Formula 3 che allargherà ulteriormente i propri confini con tre nuovi circuiti ovvero Jeddah, Montreal e Istanbul. Per entrambe le categorie il via a Sakhir nel weekend del 12-14 marzo.
Il calendario della Formula 2 nel 2027
12-14 marzo: Sakhir, Bahrain
19-21 marzo: Jeddah, Arabia Saudita
2-4 aprile: Melbourne, Australia
20-23 maggio: Montreal, Canada
3-6 giugno: Monaco
2-4 luglio: Silverstone, Gran Bretagna
9-11 luglio: Spielberg, Austria
3-5 settembre: Monza, Italia
10-12 settembre: Madrid, Spagna
24-26 settembre: Baku, Azerbaijan
1-3 ottobre: Istanbul, Turchia
29-31 ottobre: Città del Messico, Messico
3-5 dicembre: Lusail, Qatar
10-12 dicembre: Yas Island, Abu Dhabi
Il calendario della Formula 3 nel 2027
12-14 marzo: Sakhir, Bahrain
19-21 marzo: Jeddah, Arabia Saudita
2-4 aprile: Melbourne, Australia
20-23 maggio: Montreal, Canada
3-6 giugno: Monaco
2-4 luglio: Silverstone, Gran Bretagna
9-11 luglio: Spielberg, Austria
3-5 settembre: Monza, Italia
10-12 settembre: Madrid, Spagna
1-3 ottobre: Istanbul, Turchia