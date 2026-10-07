F1 a Singapore: l'ultima vittoria di Sebastian Vettel nel 2019

Introduzione

Il Gran Premio di Singapore 2019 a Marina Bay è passato alla storia per la doppietta della Ferrari, culminata con il riscatto di Sebastian Vettel davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Partito dalla pole position, Leclerc ha subito la decisione strategica del muretto box che, tramite un preciso undercut al giro 19, ha permesso a Vettel di scavalcare il monegasco e conquistare la vittoria. Nonostante ben tre ingressi della Safety Car nel finale, il tedesco ha mantenuto la testa della corsa precedendo Leclerc e Max Verstappen, firmando la sua ultima vittoria in Formula 1 con i colori della Scuderia di Maranello. La Formula 1 torna a Singapore: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1 A SINGAPORE, TUTTO SUL CIRCUITO DI MARINA BAY