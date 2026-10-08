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Ocon: "Voglio correre solo in Formula 1 perché lo merito"

A SINGAPORE

Il pilota francese che dalla prossima stagione non sarà più in Haas: "Voglio correre solo in Formula 1 per i prossimi 5, 6 o 7 anni perché dimostro con i risultati di meritarmi questo posto, e non prendo in considerazione altre categorie per il mio futuro prossimo. Se non ci dovesse essere un sedile da titolare libero per la prossima stagione, preferirei fermarmi piuttosto che correre in un altro campionato. Ma accetterei anche il ruolo di terzo"

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