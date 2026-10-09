Introduzione

Dalle origini leggendarie della "Città del Leone" all'avanguardia tecnologica dell'aeroporto di Changi, Singapore si rivela come un laboratorio urbano senza pari. Capace di trasformare la scarsità di risorse naturali in motori d'innovazione, la città-stato garantisce una convivenza unica tra biodiversità pluviale, mercati hawker tutelati dall'Unesco ed eccellenza architettonica. È il luogo in cui il rigore legislativo incontra l'integrazione multiculturale, dimostrando come una piccola isola possa reinventarsi costante come modello di metropoli del futuro. La Formula 1 torna a Singapore: il weekend di Marina Bay è LIVE su Sky e in streaming su NOW

CLASSIFICHE - QUANDO ANTONELLI PUO' DIVENTARE CAMPIONE - GUIDA TV