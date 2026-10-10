Introduzione

A Singapore si è assegnata la diciassettesima pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. A conquistarla è stato Max Verstappen, che ha chiuso davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il leader del campionato Kimi Antonelli partirà quarto. Scopriamo insieme quanto conta la pole e i risultati arrivati da questa posizione in quel di Marina Bay. Il GP domenica alle 14 è live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA - HIGHLIGHTS