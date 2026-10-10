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F1, GP Singapore: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizione

gp singapore

Michele Merlino

Introduzione

A Singapore si è assegnata la diciassettesima pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. A conquistarla è stato Max Verstappen, che ha chiuso davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il leader del campionato Kimi Antonelli partirà quarto. Scopriamo insieme quanto conta la pole e i risultati arrivati da questa posizione in quel di Marina Bay. Il GP domenica alle 14 è live su Sky e in streaming su NOW

 

GRIGLIA DI PARTENZA - HIGHLIGHTS

Quello che devi sapere

Singapore, quanto conta la pole

  • Andiamo al punto: partire davanti a tutti a Singapore conta tantissimo. Il poleman, infatti, ha vinto in quel di Marina Bay ben 11 volte su 16. Il fatto che la pole sia facile da difendere è rispecchiato dalla percentuale di giri in testa: in 8 gare su 16, il vincitore è rimasto sempre al comando.

1/6

Le undici vittorie dalla pole position

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 11
  • Ultima volta: Russell 2025

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L'unica vittoria dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Perez 2022

3/6

Le due vittorie dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Vettel 2019

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L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 5
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Hamilton 2017

5/6

L'unica vittoria dalla quindicesima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 15
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Alonso 2008*

* Quella del 2008 fu la prima edizione di questo Gran Premio, caratterizzata poi dal caso ribattezzato 'crashgate'. Dalla pole era scatto Felipe Massa su Ferrari.

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