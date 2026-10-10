F1, GP Singapore: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizionegp singapore
Introduzione
A Singapore si è assegnata la diciassettesima pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. A conquistarla è stato Max Verstappen, che ha chiuso davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il leader del campionato Kimi Antonelli partirà quarto. Scopriamo insieme quanto conta la pole e i risultati arrivati da questa posizione in quel di Marina Bay. Il GP domenica alle 14 è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Singapore, quanto conta la pole
- Andiamo al punto: partire davanti a tutti a Singapore conta tantissimo. Il poleman, infatti, ha vinto in quel di Marina Bay ben 11 volte su 16. Il fatto che la pole sia facile da difendere è rispecchiato dalla percentuale di giri in testa: in 8 gare su 16, il vincitore è rimasto sempre al comando.
Le undici vittorie dalla pole position
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 11
- Ultima volta: Russell 2025
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L'unica vittoria dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Perez 2022
Le due vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Vettel 2019
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L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Hamilton 2017
L'unica vittoria dalla quindicesima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 15
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Alonso 2008*
* Quella del 2008 fu la prima edizione di questo Gran Premio, caratterizzata poi dal caso ribattezzato 'crashgate'. Dalla pole era scatto Felipe Massa su Ferrari.
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