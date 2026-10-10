Introduzione

La Formula 1 si conferma uno dei palcoscenici commerciali più attrattivi ed esclusivi al mondo. Secondo un'analisi pubblicata da Calcio e Finanza, il valore complessivo delle sponsorizzazioni nel Circus è destinato a superare la soglia dei 3 miliardi di dollari nel 2026, registrando una crescita del +15% su base annua. A guidare questo boom sono i colossi dell'innovazione tecnologica, con l'accordo Oracle-Red Bull Racing (110 milioni di dollari all'anno) e HP-Ferrari (100 milioni) in cima alla classifica. Dall'ingresso del lusso con Gucci (title sponsor di Alpine dal 2027) alla finanza digitale di Revolut con Audi, fino all'apertura verso il settore del betting con Betway, la F1 dimostra una straordinaria capacità di attirare settori sempre più eterogenei e ad alto budget



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