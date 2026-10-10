Formula 1, quanto guadagnano dagli sponsor i team: la classifica 2026L'ANALISI
Introduzione
La Formula 1 si conferma uno dei palcoscenici commerciali più attrattivi ed esclusivi al mondo. Secondo un'analisi pubblicata da Calcio e Finanza, il valore complessivo delle sponsorizzazioni nel Circus è destinato a superare la soglia dei 3 miliardi di dollari nel 2026, registrando una crescita del +15% su base annua. A guidare questo boom sono i colossi dell'innovazione tecnologica, con l'accordo Oracle-Red Bull Racing (110 milioni di dollari all'anno) e HP-Ferrari (100 milioni) in cima alla classifica. Dall'ingresso del lusso con Gucci (title sponsor di Alpine dal 2027) alla finanza digitale di Revolut con Audi, fino all'apertura verso il settore del betting con Betway, la F1 dimostra una straordinaria capacità di attirare settori sempre più eterogenei e ad alto budget
Quello che devi sapere
3 MILIARDI DI DOLLARI
- È questo il valore record raggiunto dal mercato delle sponsorizzazioni in Formula 1 nel 2026, in crescita del +15% rispetto allo scorso anno. Ogni centimetro della carrozzeria è ormai un'asset immobiliare ad altissima redditività.
IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PIU' RICCO DELLA F1
- Con 110 milioni di dollari all'anno, la partnership tra Oracle e Red Bull domina la classifica del Circus. Al secondo posto troviamo HP e Ferrari (100M$), seguiti da Mastercard e McLaren (90M$).
Sponsor F1: la classifica dei 10 maggiori accordi
- Oracle – Red Bull Racing: 110 milioni di dollari.
- HP – Ferrari: 100 milioni di dollari
- Mastercard – McLaren: 90 milioni di dollari
- Petronas – Mercedes: 80 milioni di dollari
- Aramco – Aston Martin: 75 milioni di dollari
- Revolut – Audi: 75 milioni di dollari
- Microsoft – Mercedes: 60 milioni di dollari
- Gucci – Alpine: 55 milioni di dollari
- Shell – Ferrari: 40 milioni di dollari
- Atlassian – Williams: 30 milioni di dollari
'INVASIONE' TECH NEL CIRCUS
- Non solo motorsport, ma una vera e propria vetrina per la tecnologia del futuro. Dalla partnership Microsoft-Mercedes a quelle con Meta AI, Anthropic e Atlassian, i giganti del cloud e dell'IA sono i nuovi veri motori finanziari della F1.
IL LUSSO E LA FORMULA 1
- Svolta storica per Alpine con l'ingresso di Gucci come title sponsor. Per la prima volta una casa di alta moda dà il nome a una scuderia di F1, a conferma di come il paddock si stia trasformando in una passerella globale.
FINTECH E BANCHE ALLA CONQUISTA DEL PADDOCK
- Dai 90 milioni all'anno sborsati da Mastercard per affiancare McLaren, fino allo sbarco di Revolut al fianco di Audi per ben 75 milioni annui: la finanza digitale sceglie la velocità della F1 per espandere il proprio brand su scala globale.
NUOVE FRONTIERE COMMERCIALI
- Il Circus apre ufficialmente le porte al mondo delle scommesse sportive a livello di campionato. Dopo il precedente di Stake con Sauber, la F1 accoglie Betway come Official Betting Operator.
CIFRE DA CAPOGIRO
- Le sponsorizzazioni superano i 3 miliardi di dollari nel 2026 (+15%). Oracle (110M$), HP (100M$) e Mastercard (90M$) sul podio dei contratti più ricchi.
DIETRO LA CRESCITA RECORD DELLA F1
- L'espansione commerciale da oltre 3 miliardi di dollari porta anche la firma della struttura guidata negli ultimi anni da Jonny Haworth, capace di chiudere accordi strategici con brand del calibro di American Express, PepsiCo, Louis Vuitton e KitKat.
F1, LA PIATTAFORMA DI MARKETING PIU' AMBITA
- Oggi più che mai, la Formula 1 è la piattaforma di marketing globale più ambita del pianeta. Dalle aziende energetiche come Aramco e Petronas fino all'abbigliamento sportivo (con investimenti cresciuti del 75%), tutti vogliono un posto in griglia.