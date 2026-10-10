Introduzione

Nel giro di pochissimi giorni, la Formula 1 si è trovata a fare i conti con una serie di criticità legate alla gestione software e operativa della Federazione Internazionale dell'Automobile. Dal "caos" andato in scena sul circuito di Sepang (recupero del GP Bahrain) — dove un bug imprevisto nella gestione delle Power Unit sul bagnato ha mandato in tilt le monoposto durante il giro di formazione — ai recenti “disservizi” di Marina Bay. Durante le qualifiche Sprint del Gran Premio di Singapore, la Direzione Gara è finita nuovamente al centro delle polemiche a causa di un blackout temporaneo del sistema di cronometraggio e, soprattutto, di un errore umano che ha attivato l'Overtake Mode per soli 27 secondi nella SQ1, falsando la parità competitiva e scatenando la dura reazione dei piloti (tra cui Carlos Sainz)



F1, GP SINGAPORE: LA DIRETTA DELLA SPRINT RACE