Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1 Academy, deroga storica per Alba Larsen (Ferrari Academy): correrà una terza stagione

LA DECISIONE

Alba Larsen, pilota della Ferrari Driver Academy, diventa la prima pilota a ottenere la deroga per gareggiare in una terza stagione consecutiva. Nel frattempo, la categoria propedeutica al femminile si prepara al round di Austin con ben tre gare in programma e il primo match point iridato per la britannica Alisha Palmowski. E sarà tutto, come sempre, in diretta su Sky e in streaming su NOW

Per la F1 Academy una novità assoluta in vistra della prossima stagione. Alba Larsen, pilota della Ferrari Driver Academy, è diventata ufficialmente la prima pilota nella storia del campionato a ricevere la deroga speciale per disputare una terza stagione consecutiva nella categoria propedeutica femminile. Pur con un limite regolamentare fissato a due anni, gli organizzatori hanno deciso di avvalersi della clausola di deroga per concedere alla 17enne danese un'ulteriore opportunità di crescita all'interno del circus della F1. 

Una scelta che sottolinea la volontà della serie di valorizzare la continuità dei talenti e accompagnarne al meglio il percorso di maturazione. L'attenzione del paddock è ora interamente rivolta al prossimo appuntamento in programma a Austin, valido per il quinto e penultimo round stagionale, dove le protagoniste saranno chiamate a un super weekend da ben tre gare. Tra di loro spicca la britannica Alisha Palmowski, portacolori della Red Bull, pronta ad affrontare il suo primo vero match point per la conquista del titolo iridato, ripercorrendo proprio come Kimi Antonelli una scalata bruciante e ricca di pressioni verso i vertici del motorsport.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Camara e Kimi, destini che s'incrociano (ancora)

Formula 1

Dai successi in F3 e F2 al debutto in Formula 1 con Haas nel 2027: la parabola del brasiliano...

Ufficiale, è Camara il dopo Ocon alla Haas:

L'ANNUNCIO

Haas ha ufficializzato l'ingaggio del pilota brasiliano Rafael Camara dal Mondiale 2027 di F1 con...

Red Bull, Mekies rinnova fino al 2031

Formula 1

La squadra austriaca conferma la propria fiducia nel francese dopo l'ottimo momento di forma con...

F1 in Africa, come sarà il circuito in Ruanda

IL TRACCIATO

Dopo l'annuncio del ritorno dell'Africa nel calendario della Formula 1, con il GP del Ruanda che...

Ufficiale, F1 correrà in Africa con il GP Ruanda

L'ANNUNCIO

La F1 ha ufficializzato una svolta storica per la categoria: il ritorno del Circus sul continente...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS