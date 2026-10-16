Alba Larsen, pilota della Ferrari Driver Academy, diventa la prima pilota a ottenere la deroga per gareggiare in una terza stagione consecutiva. Nel frattempo, la categoria propedeutica al femminile si prepara al round di Austin con ben tre gare in programma e il primo match point iridato per la britannica Alisha Palmowski. E sarà tutto, come sempre, in diretta su Sky e in streaming su NOW

Per la F1 Academy una novità assoluta in vistra della prossima stagione. Alba Larsen, pilota della Ferrari Driver Academy, è diventata ufficialmente la prima pilota nella storia del campionato a ricevere la deroga speciale per disputare una terza stagione consecutiva nella categoria propedeutica femminile . Pur con un limite regolamentare fissato a due anni, gli organizzatori hanno deciso di avvalersi della clausola di deroga per concedere alla 17enne danese un'ulteriore opportunità di crescita all'interno del circus della F1.

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Una scelta che sottolinea la volontà della serie di valorizzare la continuità dei talenti e accompagnarne al meglio il percorso di maturazione. L'attenzione del paddock è ora interamente rivolta al prossimo appuntamento in programma a Austin, valido per il quinto e penultimo round stagionale, dove le protagoniste saranno chiamate a un super weekend da ben tre gare. Tra di loro spicca la britannica Alisha Palmowski, portacolori della Red Bull, pronta ad affrontare il suo primo vero match point per la conquista del titolo iridato, ripercorrendo proprio come Kimi Antonelli una scalata bruciante e ricca di pressioni verso i vertici del motorsport.