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Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Austin negli Usa

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Il GP Usa al COTA si conferma uno dei banchi di prova più severi del calendario per le gomme. Con forti carichi laterali nel primo settore guidato, staccate violente e un asfalto storicamente sconnesso ed abrasivo, il tracciato richiede una gestione ottimale delle temperature e del degrado termico. Per affrontare queste sfide e garantire massima aderenza senza compromettere la durata, Pirelli seleziona una gamma bilanciata di mescole, offrendo ai team diverse opzioni strategiche tra una e due soste

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