Il GP Usa al COTA si conferma uno dei banchi di prova più severi del calendario per le gomme. Con forti carichi laterali nel primo settore guidato, staccate violente e un asfalto storicamente sconnesso ed abrasivo, il tracciato richiede una gestione ottimale delle temperature e del degrado termico. Per affrontare queste sfide e garantire massima aderenza senza compromettere la durata, Pirelli seleziona una gamma bilanciata di mescole, offrendo ai team diverse opzioni strategiche tra una e due soste