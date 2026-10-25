Giovani piloti italiani, Niccolò Perico e gli altri: 5 possibili nuovi Kimi

Giovani piloti italiani, Niccolò Perico e gli altri: 5 possibili nuovi KimiNEXT GEN
Introduzione
Cinque profili, cinque potenziali nuove stelle del nostro motorsport che è sempre più in crescita. Dal più grande (un diciottenne) al più piccolo (un undicenne) ecco i talenti che provano a seguire le orme del neo campione del mondo Kimi Antonelli. Chi sono, le loro storie sportive e i loro primi successi che lasciano ben sperare
Quello che devi sapere
ALLA SCOPERTA DI NUOVI ANTOELLI
Un'impresa leggendaria: Kimi Andrea Antonelli è campione del mondo di Formula 1, 53 anni dopo il secondo titolo di Alberto Ascari. Un’epoca diversa, lontanissima se si pensa che allora neanche esisteva la televisione. Kimi ha riportato l’Italia nell’Olimpo del motorsport. Antonelli ha 20 anni ma ha già possibili connazionali eredi nelle categorie propedeutiche: scopriamoli.
EMANUELE OLIVIERI - 18 ANNI
Fresco campione della Formula Regional Europea, Emanuele Olivieri ha 18 anni (2 agosto 2008) ed è nato a Canelli, in provincia di Asti. Nel 2024 ha debuttato in monoposto nella con AKM Motorsport, il team fondato e gestito da Marco Antonelli, papà di Kimi. Quest’anno, dopo aver aperto l’anno con la Formula Regional del Middle East – podio nella terza gara di campionato a Dubai –, ha poi gareggiato in quella europea, ottenendo la prima vittoria stagionale a Monza, in gara 3. Dopo altri tre secondi posti, arriva una nuova vittoria a Imola – gara 1 – vincendo il titolo dei rookie e prendendosi la vetta della classifica. A Hockenheim dopo un avvio di weekend difficile, gestisce bene gara 2 e 3, portandosi a casa il titolo. È il secondo italiano a riuscirci, bissando la vittoria di Kimi Antonelli nel 2023.
NICCOLO' MACCAGNANI - 16 ANNI
Notizia fresca l'ufficialità di Niccolò Maccagnani in Formula 3 il prossimo anno con Trident. Romano, classe 2010, da gennaio 2026 è entrato nella Ferrari Driver Academy. Maccagnani ha sostenuto un’intensa attività di test prima di debuttare in monoposto con le Formula 4, lo scorso anno, nella categoria Formula Trophy con il team Pinnacle Motorsport. Un’annata in cui ha mostrato le sue qualità e ha chiuso in seconda posizione nella classifica generale. Quest’anno ha debuttato nella Formula 4 italiana vincendo due gare e stando stabilmente nella top 10. Corre anche nella categoria E4, stesso tipo di monoposto, ma concentrandosi maggiormente sui circuiti europei.
FILIPPO SALA - 15 ANNI
Nato a Trento il 28 luglio 2011, è uno dei piloti della Ferrari Driver Academy. È salito per la prima volta su un kart a cinque anni e due anni più tardi ha vinto la sua prima corsa. Nel 2018 ha vinto 18 gare su 21 nel campionato Entry Level 60. Nel 2019 si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha potuto iniziare l’attività agonistica già a 8 anni (contro i 9 minimi richiesti in Europa). Oltreoceano ha vinto cinque gare su sei portandosi a casa il titolo della serie Challenge of America. Nel 2020 è diventato campione mondiale Easykart, l’anno dopo ha vinto il titolo italiano IAME 60 e ha ottenuto vari podi nel campionato WSK. Nel 2022 si è aggiudicato il prestigioso Trofeo delle Industrie e nel 2023 – ripetuta poi nel 2024 - è entrato nella categoria OKJ125, entrando nella top 10 FIA Karting Racking, arrivando poi al quarto posto del ranking l’anno seguente con una vittoria e 14 pole position in campionato. Lo scorso anno ha conquistato la vittoria in classe OK a Sarno, nel campionato WSK, L’anno seguente ha trionfato nel prestigioso Trofeo Delle Industrie e nel 2023 è passato alla categoria OKJ125 entrando nella top-10 del FIA Karting Racking. Nel 2024 ha bissa la vittoria nel Trofeo delle Industrie e con 14 pole position e una vittoria in campionato è salito al quarto posto nel ranking. Nel 2025 Filippo ha conquistato la vittoria in classe OK a Sarno, tappa valida per il campionato WSK nel quale punta ad essere costantemente tra i protagonisti. Quest'anno corre nella stessa categoria.
GIOELE GIRARDELLO - 14 ANNI
Originario del vicentino, Gioele Girardello ha 14 anni e nel 2025 è diventato campione italiano nella kart OK-N Junior e ha vinto il Coppa del mondo FIA di kart, nella stessa categoria. Soprannominato “Gipsy”, è il nome da corsa che porta sulla tuta. Corre con Parolin e mentre è al volante si definisce calcolatore e ha una predilezione per il bagnato, dove può mettere il kart di traverso dice. Il suo idolo sportivo è Charles Leclerc per il 100% che da in ogni situazione e in cui spera di rivedersi. Fuori dalla pista è un appassionato di basket, sport che pratica quando non gareggia. Quest’anno careggia nella categoria OK-Junior e ha ottenuto un terzo posto nel WSK – Super Master Series a Lonato e una seconda piazza a La Conca nel round del campionato Europeo di FIA Karting.
NICCOLO' PERICO - 11 ANNI
Altro talento italiano di prospettiva, già targato Mercedes. Niccolò Perico è nato ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 15 dicembre 2014. È figlio d’arte: il papà Alessandro “Alex” è un ex pilota di rally. Perico ha cominciato a mostrare il suo talento già da piccolissimo sui kart. Quest’anno ha trionfato nel WSK Super Master Series OK-NJ prendendosi il titolo, con quattro vittorie su cinque eventi totali ed è entrato ufficialmente nel programma Junior di Mercedes. Nel 2023 ha vinto il prestigioso Trofeo delle Industrie (Mini U10) a Lonato, mentre l’anno seguente è diventato campione del campionato italiano ACI Karting, sempre nella stessa categoria. Lo scorso anno è stato promosso alle Mini Gr.3 con il Team Driver Racing Kart vincendo la ROK Superfinal, il campionato Future Academy Trophy e diverse tappe del WSK.