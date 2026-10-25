Giovani piloti italiani, Niccolò Perico e gli altri: 5 possibili nuovi Kimi

Nato a Trento il 28 luglio 2011, è uno dei piloti della Ferrari Driver Academy. È salito per la prima volta su un kart a cinque anni e due anni più tardi ha vinto la sua prima corsa. Nel 2018 ha vinto 18 gare su 21 nel campionato Entry Level 60. Nel 2019 si è trasferito negli Stati Uniti, dove ha potuto iniziare l’attività agonistica già a 8 anni (contro i 9 minimi richiesti in Europa). Oltreoceano ha vinto cinque gare su sei portandosi a casa il titolo della serie Challenge of America. Nel 2020 è diventato campione mondiale Easykart, l’anno dopo ha vinto il titolo italiano IAME 60 e ha ottenuto vari podi nel campionato WSK. Nel 2022 si è aggiudicato il prestigioso Trofeo delle Industrie e nel 2023 – ripetuta poi nel 2024 - è entrato nella categoria OKJ125, entrando nella top 10 FIA Karting Racking, arrivando poi al quarto posto del ranking l’anno seguente con una vittoria e 14 pole position in campionato. Lo scorso anno ha conquistato la vittoria in classe OK a Sarno, nel campionato WSK, L’anno seguente ha trionfato nel prestigioso Trofeo Delle Industrie e nel 2023 è passato alla categoria OKJ125 entrando nella top-10 del FIA Karting Racking. Nel 2024 ha bissa la vittoria nel Trofeo delle Industrie e con 14 pole position e una vittoria in campionato è salito al quarto posto nel ranking. Nel 2025 Filippo ha conquistato la vittoria in classe OK a Sarno, tappa valida per il campionato WSK nel quale punta ad essere costantemente tra i protagonisti. Quest'anno corre nella stessa categoria.

FOTO da filipposala_official - IG