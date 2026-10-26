Kimi: "La mentalità non cambia, vincere ancora"

Antonelli sempre vicino al trionfo dopo la vittoria di Austin, anche se il primo match point è sfumato: "Vittoria molto soddisfacente, abbiamo trovato il ritmo ed è stata una bella gara dove abbiamo fatto tutto correttamente. Mi son divertito e la mentalità fino alla fine sarà la stessa: continuare a cercare di vincere per finire il campionato con dei bei risultati. Questa vittoria va a tutto il team, ed è molto importante per tutti i ragazzi e le ragazze in fabbrica e in pista, e per la mia famiglia"