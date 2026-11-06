Durante la visita al cimitero di Morumbi a San Paolo sulla tomba del suo idolo Ayrton Senna, Kimi Antonelli è stato protagonista di un momento molto emozionante. Una giovane tifosa brasiliana si è avvicinata al pilota italiano e, trattenendo a stento le lacrime, gli ha letto una lettera scritta interamente in italiano. Un omaggio toccante che si è concluso con un lungo e caloroso abbraccio tra i due. Domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Ci sono luoghi dove la storia del motorsport smette di essere fatta di tempi sul giro e telemetrie per diventare pura emozione. Il cimitero di Morumbi, a San Paolo, è uno di questi. È qui che Kimi Antonelli ha scelto di fare tappa prima del weekend di gara, per rendere omaggio al suo idolo di sempre: Ayrton Senna. Mentre il giovane pilota italiano si trovava a raccogliersi davanti alla targa in memoria del campione brasiliano, è stato avvicinato da una tifosa locale. La ragazza, visibilmente commossa, ha estratto un foglio scritto a mano e ha iniziato a leggergli una lettera preparata appositamente per lui, tradotta interamente in italiano. In un silenzio carico di rispetto, la giovane fan ha espresso a Kimi il valore che il ricordo di Senna continua ad avere per l'intero popolo brasiliano e quanto sia significativo vedere un talento della nuova generazione guidato dagli stessi valori e dalla stessa passione. Il momento si è poi concluso tra gli applausi dei presenti e un lungo abbraccio tra i due. Di seguito riportiamo la trascrizione integrale del messaggio letto a Kimi Antonelli e il video pubblicato dall'account TikTok offdacardosooo.