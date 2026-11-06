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F1, Alan Permane blindato da VCARB: ufficiale il rinnovo a lungo termine fino al 2031

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Alan Permane ha rinnovato il suo contratto con la Racing Bulls (VCARB), prolungando il suo ruolo di Team Principal e Co-CEO Sporting fino al termine della stagione 2031. La scuderia di Faenza punta così sulla stabilità e sulla continuità della leadership per consolidare la propria crescita nel campionato di Formula 1. Tutto il fine settimana del GP Brasile è live su Sky e in streaming su NOW

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La Racing Bulls ha ufficializzato un'importante mossa in ottica futura, blindando la propria guida tecnica e direttiva. Alan Permane ha firmato un prolungamento di contratto a lungo termine che lo legherà alla scuderia di Faenza nel ruolo di Team Principal e Co-CEO Sporting fino alla fine del 2031. Entrato a far parte della squadra all'inizio del 2024 come Racing Director, Permane ha assunto la carica di Team Principal portando in dote oltre trent'anni di esperienza nel Circus della Formula 1. Con questo rinnovo pluriennale, la dirigenza di Milton Keynes e Faenza sceglie la carta della stabilità, puntando a consolidare i progressi mostrati dal team nel centro gruppo - attualmente in lotta per traguardi storici nel campionato Costruttori - e a costruire su basi solide le ambizioni a lungo termine della squadra.

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