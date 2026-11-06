In questo estratto dell'intervista esclusiva realizzata da Sky con il neo campione del mondo Antonelli, un momento esilarante con la gag tra Kimi e Davide Camicioli. Il pilota bolognese ricorda con ironia un dato errato fornito dal conduttore lo scorso anno sulle pizze prodotte quotidianamente in Brasile (sì, avete letto bene...). "Quante ne fanno?", domanda prima di scoppiare a ridere. Il GP Brasile è live su Sky e in streaming su NOW