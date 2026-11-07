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Formula 1, GP Brasile: è una Ferrari veloce e competitiva sul bagnato. VIDEO

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Matteo Bobbi

Matteo Bobbi

Leclerc ha ammesso che nel corso delle qualifiche la Ferrari ha sperimentato tanto nell'assetto da bagnato. La Rossa si è dimostrata veloce e competitiva anche con la pioggia, condizione che negli ultimi tempi l'aveva vista in difficoltà. Una buona notizia per gli ingegneri di Maranello. Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

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