Leclerc ha ammesso che nel corso delle qualifiche la Ferrari ha sperimentato tanto nell'assetto da bagnato. La Rossa si è dimostrata veloce e competitiva anche con la pioggia, condizione che negli ultimi tempi l'aveva vista in difficoltà. Una buona notizia per gli ingegneri di Maranello. Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE