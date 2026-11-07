L'Autódromo José Carlos Pace di Sa Paolo del Brasile è storicamente identificato dagli ingegneri come il teatro ideale per smarcare le sanzioni tecniche, e così anche stavolta per la Red Bull di Max Verstappen. L'olandese cambia motore e scatta la penalità in griglia: partirà in fondo allo schieramento. A confermarlo su Sky Sport F1 il team principal della Red Bull, Laurent Mekies. Ricordiamo che qui l'anno scorso l'olandese è partito dalla pitlane ed è arrivato 3^, nel 2024 ha invece vinto scattando 18°.