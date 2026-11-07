F1, Verstappen cambia motore: scatta dal fondo della griglia al GP BrasileRED BULL
Sostituzione della Power Unit sulla monoposto di Max Verstappen per il Gran Premio del Brasile a Interlagos. Superato il limite di componenti termiche (ICE) o elettriche consentito dal regolamento tecnico della FIA per la stagione, ogni ulteriore elemento nuovo introdotto comporta l'arretramento automatico di posizioni sulla griglia di partenza della gara domenicale. Max scatterà dal fondo dello schieramento
L'Autódromo José Carlos Pace di Sa Paolo del Brasile è storicamente identificato dagli ingegneri come il teatro ideale per smarcare le sanzioni tecniche, e così anche stavolta per la Red Bull di Max Verstappen. L'olandese cambia motore e scatta la penalità in griglia: partirà in fondo allo schieramento. A confermarlo su Sky Sport F1 il team principal della Red Bull, Laurent Mekies. Ricordiamo che qui l'anno scorso l'olandese è partito dalla pitlane ed è arrivato 3^, nel 2024 ha invece vinto scattando 18°.