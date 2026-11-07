Kimi Antonelli scatterà 2° nel GP del Brasile dopo aver sfruttato la penalità di Russell: "Sono soddisfatto, è stato davvero complicato perché non avevo mai corso qui con la pioggia. Vedremo come andrà in gara, il meteo sarà imprevedibile come sempre ma cerchiamo di farci trovare pronti a tutto". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE