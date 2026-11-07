Charles Leclerc commenta le qualifiche a Interlagos (4°, scatterà 14° per la penalità): "Ho avuto un buon feeling con la macchina, abbiamo fatto qualche esperimento sul bagnato e sono uscite cose interessanti. Con Hamilton abbiamo avuto un confronto, è sempre positivo: ognuno ha detto la sua opinione, non sempre si è d'accordo. Ora importante voltare pagina". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE